بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفينورد (3-3) في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وفينورد، التي تقام على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر2024، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مانشستر سيتي إلى العودة للانتصارات، إذ يحتل الفريق المركز العاشر حاليًا بدوري الأبطال، ما يزيد من أهمية الفوز للالتحاق بالمراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، ويأتي فريق فينورد في المركز الـ 21 في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين وخسر في مباراتين.

بث مباشر مباراة مانشستر وسيتي وفينورد في دوري أبطال أوروبا

د90+5.. نهاية أحداث المباراة.

د90+3.. تبديل لصالح فينورد… دخول (فاكوندو جونزاليس - مدافع) خروج (هوانج إن بيوم - وسط).

د90.. 5 دقائق وقت بدل ضائع احتسبها حكم المباراة.

د88.. الهدف الثالث لصالح فينورد عن طريق ديفيد هانكو، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق إيجور بايكساو على رأس هانكو الذي سدد الكرة داخل الشباك.

د82.. الهدف الثاني لصالح فينورد عن طريق سانتياجو خيمينيز، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فينورد على رأس أنيس حاج موسى ليسدد كرة ترتطم بالقائم الأيسر وترتد إلى سانتياجو خيمينيز الذي سدد الكرة داخل الشباك.

د76.. الهدف الأول لصالح فينورد عن طريق أنيس حاج موسى، جاء من خطأ من جفارديول في التمرير ليقطعها موسى مهاجم فينورد ويرواغ حارس المرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

د72.. تبديل لصالح مانشستر سيتي.. دخول (جيمس مكاتي - وسط) خروج (ناثان أكي - مدافع)

د70.. تبديل لصالح مانشستر سيتي.. دخول (كيفين دي بروين - وسط) خروج (إلكاي جوندوجان - وسط)

إيرلينج هالاند سجل 50 هدفًا في دوري الأبطال، ويعد أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلال 44 مباراة فقط.

د60.. مرور ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني، ومازال مانشستر سيتي يتقدم في النتيجة حتى الآن.

د54.. الهدف الثالث لمانشستر سيتي.. نجح إيرلينج هالاند، في تسجيل الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي،من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء.

د49.. الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي.. جاء الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

د46.. بداية أحداث الشوط الثاني.

45+2.. نهاية الشوط الأول.

د45.. دقيقتان وقت بدل ضائع احتسبها حكم المباراة.

د44.. الهدف الأول لمانشستر سيتي.. سجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي، من تصويبة من ركلة الجزاء.

د41.. ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد عرقلة إيرلينج هالاند من كوينتن تمبر.

د36.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فينورد من ركلة ركنية شتتها ريكو لويس بنجاح.

د33.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فينورد عن طريق إيجور تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

د30.. مرور نصف ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائم حتى الآن.

د24.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق فودين تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

د20.. مخالفة لصالح كارانزا لاعب فينورد في وسط الملعب.

د15.. مرور ربع ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائم حتى الآن.

د13.. تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق جريليش لكنها ارتطمت بالدفاع.

د10.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق أكانجي على رأس هالاند الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

د7.. سيطرة من لاعبي مانشستر على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى المنافس.

د3.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيتي عن طريق جوندوجان لكنها ارتطمت بالدفاع.

د1.. انطلاق مباراة مانشستر وسيتي وفينورد

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد فينورد بدوري أبطال أوروبا

يبدأ نادي مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس- أكانجي- آكي- جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا- جوندوجان- نونيس.

خط الهجوم: فودين- هالاند- جريليش.

فريق مانشستر سيتي

غيابات مانشستر سيتي أمام فينورد

ماتيو كوفاتشيتش.

روبن دياز.

رودري.

أوسكار بوب.

جيريمي دوكو.

بث مباشر مباراة مانشستر وسيتي وفينورد في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي سيتي ضد فينورد.. تذاع مباراة مانشستر سيتي وفينورد عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، عبر القناة الرابعة.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي وفينورد، محمد بركات ليكون معلقًا على أحداث اللقاء.

نتائج مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية

تعرض مانشستر سيتي، لخمس هزائم على التوالي، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي، بنتيجة 4-0، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا 5 مباريات متتالية في مسيرته التدريبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي خمس مباريات متتالية في كل المسابقات منذ أبريل 2006.

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