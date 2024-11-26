القمة المنتظرة.. موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

تترقب جماهير كرة القدم في أوروبا والعالم، قمة كروية مرتقبة تجمع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتعد المباراة بين الفريق الألماني والفرنسي، واحدة من أبرز مواجهات البطولة، والتي تقام على ملعب أليانز أرينا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يخوض كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، قمة نارية غدًا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني بايرن ميونخ، بشكل كبير في البطولة الأوروبية هذا الموسم، ويسعى أن تكون مباراة باريس سان جيرمان، هي نقطة انطلاقته الحقيقية لحصد النقاط والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر، يدخل باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز لتصحيح مسار الفريق في المسابقة.

ويتواجد بايرن ميونخ المركز السابع عشر من ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقطة، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الـ 25 بعد جمع أربع نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - كيم مين جاي - أوباميكانو - ليمار.

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - مايكل أوليز.

خط الهجوم جمال موسيالا - هاري كين - سيرج جنابري.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - وليان باتشو - ماركينيوس - مينديش

خط الوسط: زائير إيمري - جواو نيفيش - فيتينيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - باركولا - أسينسيو

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

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