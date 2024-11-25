موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ستاد بريست في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة القادمة.. يستضف ملعب مونتجويك، مباراة برشلونة ونظيره ستاد بريست، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره ستاد بريست، غدًا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025.

فريق برشلونة

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الفوز على ستاد بريست، خاصة بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الماضية من البطولة، وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب أكثر من قمة الترتيب، ومصالحة الجماهير بعد السقوط في آخر مباراتين بالدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، سيحاول الفريق الفرنسي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق برشلونة، للاستمرار في المراكز الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، داني أولمو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وستاد بريست عبر قناة beIN Sports 3.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

ليفربول - (المباريات: 4 - النقاط: 12) سبورتنج لشبونة - (المباريات: 4 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 4 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 4 - النقاط: 10) إنتر ميلان - (المباريات: 4 - النقاط: 10) برشلونة - (المباريات: 4 - النقاط: 9) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 4 - النقاط: 9) أستون فيلا - (المباريات: 4 - النقاط: 9) أتالانتا - (المباريات: 4 - النقاط: 8) مانشستر سيتي - (المباريات: 4 - النقاط: 7) يوفنتوس - (المباريات: 4 - النقاط: 7) أرسنال - (المباريات: 4 - النقاط: 7) باير ليفركوزن - (المباريات: 4 - النقاط: 7) ليل - (المباريات: 4 - النقاط: 7) سيلتيك - (المباريات: 4 - النقاط: 7) دينامو زغرب - (المباريات: 4 - النقاط: 7) بايرن ميونخ - (المباريات: 4 - النقاط: 6) ريال مدريد - (المباريات: 4 - النقاط: 6) بنفيكا - (المباريات: 4 - النقاط: 6) ميلان - (المباريات: 4 - النقاط: 6) فاينورد - (المباريات: 4 - النقاط: 6) كلوب بروج - (المباريات: 4 - النقاط: 6) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 4 - النقاط: 6) آيندهوفن - (المباريات: 4 - النقاط: 5) باريس سان جيرمان - (المباريات: 4 - النقاط: 4) سبارتا براغ - (المباريات: 4 - النقاط: 4) شتوتجارت - (المباريات: 4 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 4 - النقاط: 4) جيرونا - (المباريات: 4 - النقاط: 3) ريد بول سالزبورغ - (المباريات: 4 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 4 - النقاط: 1) لايبزيج - (المباريات: 4 - النقاط: 0) شتورم غراتس - (المباريات: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 4 - النقاط: 0) النجم الأحمر - (المباريات: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 4 - النقاط: 0)

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