موعد مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب خوسيه الفالادي، مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة بنادي أرسنال، نظيره سبورتنج لشبونة، غدًا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

أرسنال وسبورتنج لشبونة

ويدخل أرسنال مباراة غدًا محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط ، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في لقائين، وتعادل في لقاء، وهزم في لقاء، بينما يتواجد سبورتنج لشبونه وصافه دوري الأبطال برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد.

ويسعى أرسنال في تحقيق ثالث انتصاراته في بطولة دوري الأبطال، وكانت بعثة أرسنال وصلت إلي دولة البرتغال خلال الأيام القليلة الماضية، للدخول في معسكر مغلق ودراسة الفريق المنافس والوقوف عند نقاط القوه والضعف لديهما.

وعلى الجانب الأخر، يرغب سبورتنج لشبونه في استغلال عامل الأرض والجمهور للضغط على الفريق المنافس، وخطف فوز مهم يقربه من صدارة دوري الأبطال، والإقتراب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسنال، واجه سبورتنج لشبونة، في أربع مواجهات سابقه، حقق أرسنال الفوز في لقاء، وحسم التعادل بينهم في لقائين، بينما فازت سبورتنج لشبونه في لقاء.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، جابرييل سانتوس، زينشينكو.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، جورجينيو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، ريس نيلسون.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام أرسنال

حراسة المرمى: كوفاشفيتيش.

خط الدفاع: جستي ، ايناسيو ، ريس.

خط الوسط: فرينسيدا ، براجانسا ، هيولماندا ، ايسخايو.

خط الهجوم: ترينكاو ، هاردو ، ادواردز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة

تنقل مجموعة قنوات bein sports ببث وإذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا، وسيتم إذاعة لقاء أرسنال ضد سبورتنج لشبونة غدًا الثلاثاء علي “bein sports HD 1”.

يتولي المعلق الرياضي المتألق، عامر الخوذيري، لقاء ارسنال ضد سبورتنج لشبونه اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأبطال.

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