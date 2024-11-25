موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد الهولندي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في هذه المباراة للخروج من حالة التوهان التي دخل فيها الفريق في الفترة الأخيرة وشهدت سلسلة من الخسائر المتتالية علي المستوي المحلي والقاري بينما يسعي فيينورد لتحقيق المفاجأة أمام أحد كبار القارة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد في دوري الأبطال

تنطلق مباراة فريق مانشستر سيتي ضد فيينورد في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

مانشستر سيتي ضد فيينورد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 4 المشفرة.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يستعرض " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة ويأتي كالأتي..

1- ليفربول - 12

2-سبورتينج لشبونة - 10

3- موناكو - 10

4- بريست -10

5- إنتر ميلان - 10

6- برشلونة -9

7- دورتموند -9

8- أستون فيلا - 9

9- أتالانتا - 8

10- مان سيتي - 7

11- يوفنتوس -7

12- أرسنال -7

13-ليفركوزن -7

14- ليل -7

15-سيلتك - 7

16- دينامو زغرب - 7

17- بايرن ميونخ - 6

18- ريال مدريد - 6

19- بنفيكا -6

20- ميلان - 6

21- فينورد - 6

22- كلوب بروج - 6

23- أتلتيكو مدريد - 6

24- بي اس في - 5

25- بي اس جي - 4

26- سبارتا براغ - 4

27-شتوتجارت - 4

28- شاختار- 4

29- جيرونا - 3

30- ريد بول سالزبورج - 3

31- بولونيا -1

32- لايبزيج - 0

33- شتورم جراتس - 0

34- سرفينا زفيزدا - 0

35- يونج بويز - 0

36- سلوفان براتيسلافا - 0

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