بث مباشر مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة (5-1) في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر لمباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة، التي تقام على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل فريق أرسنال المباراة، محتلاً المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط ، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في لقائين، وتعادل خلال مواجهة، وهزم في لقاء، بينما يتواجد سبورتنج لشبونه وصافه دوري الأبطال برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد.

بث مباشر مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

د90+3 .. نهاية المباراة.

د90+1.. حكم اللقاء اضاف دقيقتين كوقت محتسب بدلا من الضائع.

د89.. تبديل رابع في صفوف سبورتنج لشبونة.. دخول (ماتيوس ريس - مدافع) - خروج (جونكالو ايناسيو - مدافع)

د84.. تبديل خامس في صفوف أرسنال.. دخول (ياكوب كيفيور - مدافع) خروج (جابريل ماجاليس - مدافع)

د82.. الهدف الخامس لأرسنال عن طريق لياندرو تروسارد.

د79.. تبديل رابع في صفوف أرسنال.. دخول (إيثان نوانيري - وسط) خروج (مارتن أوديجارد - وسط)

د78.. تبديل ثالث في صفوف أرسنال.. دخول (أوليكساندر زينشينكو - وسط) خروج (ريكاردو كالافيوري - مدافع)

د78.. تبديل ثالث في صفوف سبورتنج لشبونة.. دخول (كونراد هاردر - مهاجم) خروج (هيديماسا موريتا - وسط)

د72.. تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي أرسنال في منتصف الملعب.

د70.. تبديل ثان في صفوف أرسنال.. دخول (ميكيل ميرينو - وسط) خروج (ديكلان رايس - وسط).

د70.. تبديل أول في صفوف أرسنال.. دخول (لياندرو تروسارد - مهاجم) خروج (جابرييل مارتينيللي - وسط).

د68 .. تبديل ثان في صفوف سبورتنج لشبونة.. دخول (جيني كاتامو - وسط) خروج (ماركوس أدواردو - وسط)

د68.. تبديل أول في صفوف سبورتنج لشبونة.. دخول (دانيال براجانسا -وسط)، خروج (ماكس أراخو- وسط).

د65.. الهدف الرابع لأرسنال، وجاء عن طريق بوكايو ساكا من ركلة الجزاء.

د63.. ركلة جزاء لفريق أرسنال، بعد إعاقة من عثمان ديوماندي، لمحاولة مرور مارتن أوديجارد داخل منطقة الجزاء.

د60.. الاستحواذ 52 % سبورتنج لشبونة مقابل 48 % أرسنال.

د58.. تسديدة من ماركوس ادواردو لاعب سبورتنج لشبونة، من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

د53.. بطاقة صفراء من نصيب ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال بداعي إضاعة الوقت.

د48.. الهدف الأول لسبورتنج لشبونة.. سجل جونكالو ايناسيو، الهدف الأول لفريق سبورتنج لشبونة، من ركلة ركنية من جهة اليمين، نفذها جونكالو ايناسيو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جونكالو ايناسيو بلمسة رائعة سكنت يسار المرمى.

د46.. انطلاق الشوط الثاني.

د 45+2.. نهاية الشوط الأول.

د45+1 .. الهدف الثالث لفريق أرسنال، عن طريق جابريل ماجاليس، من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جابريل ماجاليس برأسية من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

د44.. تسديدة صاروخية من جيوفاني كويندا لاعب سبورتنج لشبونة من يمين منطقة الجزاء ابعدها ديفيد رايا حارس أرسنال من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

د38.. تمريرات قصيرة متتالية بين أقدام لاعبي أرسنال في منتصف ملعب سبورتنج لشبونة.

د34.. خمس محاولات للاعبي أرسنال على المرمى مقابل محاولة وحيدة للاعبي سبورتنج لشبونة.

د32.. تسلل على كاي هافيرتز لاعب فريق أرسنال.

د30.. تسديدة قوية من بوكايو ساكا لاعب أرسنال من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها فرانكو إزرائيل حارس سبورتنج لشبونة من يسار مرماه.

د26.. صعوبة كبيرة يجدها لاعبي سبورتنج لشبونة في اختراق دفاعات أرسنال المتمركزة بشكل جيد للغاية.

د25.. تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي سبورتنج لشبونة في منتصف الملعب.

د22.. الهدف الثاني لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز، من خلال كرة عرضية من بوكايو ساكا من يمين منطقة الجزاء استقبلها كاي هافيرتز بتسديدة من منتصف منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى الخالي.

د20.. ركلة ركنية لأرسنال من جهة اليسار، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع سبورتنج لشبونة عن مناطق الخطورة.

د16.. كرة عرضية من جيوفاني كويندا، لاعب سبورتنج لشبونة من جهة اليسار، ابعدها يوريان تيمبر مدافع أرسنال إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

د14.. الاستحواذ 61 % سبورتنج لشبونة مقابل 39 % أرسنال.

د9.. تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي سبورتنج لشبونة في منتصف الملعب.

د7.. الهدف الأول لفريق أرسنال، عن طريق جابرييل مارتينيلي، بتمريرة من اللاعب يوريان تيمبر من جهة اليمين تصل إلى جابرييل مارتينللي بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

د4.. كارت أصفر للكوت ديفواري عثمان ديوماندي، لاعب سبورتنج لشبونة.

د1.. انطلاق مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى : دافيد رايا.

خط الدفاع : كالافيوري، ويليام ساليبا، جابريل، تيمبر.

خط الوسط : ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم : بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيللي.

أرسنال وسبورتنج لشبونة

تشكيل سبورتنج لشبونة الرسمي أمام أرسنال

حراسة المرمى: إزراييل.

خط الدفاع: سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي.

خط الوسط: إيناسيو، هيولماند، كويندا.

خط الهجوم: إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

بث مباشر مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة.. تنقل مجموعة قنوات bein sports ببث وإذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، وسيتم إذاعة لقاء أرسنال ضد سبورتنج لشبونة غدًا الثلاثاء علي “bein sports HD 1”.

ويتولي المعلق الرياضي المتألق، عامر الخوذيري، لقاء ارسنال ضد سبورتنج لشبونه اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأبطال.

تاريخ مواجهات أرسنال مع الفرق البرتغالية

شارك أرسنال في 22 مباراة ضد الأندية البرتغالية بمختلف المسابقات، وخلالهم حقق "الجانرز" 9 انتصارات والتعادل في 7، لكنه انهزم في 6 مباريات.

وواجه أرسنال كل من: بورتو، سبورتينج لشبونة، بنفيكا، سبورتينج براجا، وفيتوريا جيماريش من أندية البرتعال.

وكان أرسنال، واجه سبورتنج لشبونة، في أربع لقاءات سابقه، حقق أرسنال الفوز في لقاء، وحسم التعادل بينهم في لقائين، بينما فازت سبورتنج لشبونه في مباراة.

إقرأ أيضًا: