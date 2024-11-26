متوفر.. بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

يقدم موقع وجريدة الموجز لمتابعيه الكرام، خدمة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

تشهد مباريات اليوم، قمة نارية بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية وبنظامها الجديد.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

من المقرر أن تقام مبارة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يأتي تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاي، ديفيز وجوريرو.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وكومان

الهجوم: هاري كين، أوليسي وموسيالا.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سافونوف.

الدفاع: حكيمي، سكرينيار، بيرالدو وزاجي.

الوسط: نيفيز، إيمري ودوي.

الهجوم: أسينسيو، ديمبيلي وباركولا.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ويأتي جدول ترتيب دوري الأبطال قبل هذه القمة كالآتي:

1 ليفربول، 12 نقطة.

2 سبورتينج لشبونة، 10 نقاط.

3 موناكو، 10

4 بريست، 10

5 إنتر ميلان، 10

6 برشلونة، 10

7 بوروسيا دورتموند، 9 نقاط.

8 أستون فيلا، 9

9 أتالانتا، 8

10 مانشستر سيتي، 7

11 يوفنتوس، 7

12 آرسنال، 7

13 باير ليفركوزن، 7

14 ليل، 7 نقاط.

15 سيلتيك، 7

16 دينامو زغرب، 7

17 بايرن ميونخ، 6 نقاط.

18 ريال مدريد، 6

19 بنفيكا، 6 .

20 ميلان، 6

21 فينورد، 6

22 كلوب بروج، 6

23 أتلتيكو مدريد، 6

24 آيندهوفن، 5

25 باريس سان جيرمان، 4 نقاط.

26 سبارتا براج، 4

27 شتوتجارت، 4

28 شاختار، 4

29 جيرونا، 3

30 سالزبورج، 3 نقاط.

31 بولونيا، نقطة واحدة.

32 لايبزيج، بدون نقاط.

33 شتروم جراتس، صفر.

34 يونج بويز، بلا رصيد

35 النجم الأحمر، صفر

36 سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط.

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