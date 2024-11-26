متوفر.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد ستاد بريست بدوري الأبطال لحظة بلحظة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة برشلونة ضد ستاد بريست ، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ستاد بريست

يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز للحفاظ علي موقعه بمراكز الصدارة في جدول ترتيب البطولة حيث يحتل فريق المركز الـ 6 برصيد 9 نقاط، بينما يحقق فريق ستاد بريست مفاجأة كبيرة باحتلاله المركز الرابع برصيد 10 نقاط متقدما علي كبار القوم بالقارة العجوز.

بث مباشر ماتش برشلونة ضد ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ستاد بريست ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز” متابعة أحداث برشلونة ضد ستاد بريست، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ستاد بريست

تنطلق مباراة برشلونة ضد ستاد بريست، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر2024، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة ضد ستاد بريست

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ستاد بريست

يمكنك مشاهدة مباراة مباراة برشلونة ضد ستاد بريست، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يستعرض " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة ويأتي كالأتي..

1- ليفربول - 12

2-سبورتينج لشبونة - 10

3- موناكو - 10

4- بريست -10

5- إنتر ميلان - 10

6- برشلونة -9

7- دورتموند -9

8- أستون فيلا - 9

9- أتالانتا - 8

10- مان سيتي - 7

11- يوفنتوس -7

12- أرسنال -7

13-ليفركوزن -7

14- ليل -7

15-سيلتك - 7

16- دينامو زغرب - 7

17- بايرن ميونخ - 6

18- ريال مدريد - 6

19- بنفيكا -6

20- ميلان - 6

21- فينورد - 6

22- كلوب بروج - 6

23- أتلتيكو مدريد - 6

24- بي اس في - 5

25- بي اس جي - 4

26- سبارتا براغ - 4

27-شتوتجارت - 4

28- شاختار- 4

29- جيرونا - 3

30- ريد بول سالزبورج - 3

31- بولونيا -1

32- لايبزيج - 0

33- شتورم جراتس - 0

34- سرفينا زفيزدا - 0

35- يونج بويز - 0

36- سلوفان براتيسلافا - 0

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