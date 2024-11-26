متوفر..بث مباشر مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان بدوري الأبطال 75 دقيقة (4-2)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان ، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

يبحث فريق الأهلي خلال هذه المباراة عن الفوز بنتيجة كبيرة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة علي التوالي وكان الفريق قد توج بلقب العام الماضي عقب تغلبه علي الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف لرامي ربيعة.

بث مباشر ماتش الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

د75.. خروج أفشة والشحات وكهربا ونزول كوكا وبيرسي تاو ورضا سليم

د74.. كهربا يهدر هدف مؤكد للأهلي

د70.. تسلل طاهر محمد طاهر يهدر فرصة هدف للأهلي

د68.. تسديدة مروان عطية بعيدة عن مرمي استاد أبيدجان

د66.. القائم يتصدي للهدف الثالث لفريق استاد أبيدجان

د65.. ركنية لصالح استاد أبيدجان يبعدها دفاع الأهلي

د61.. الأهلي يحافظ علي تقدمه ضد استاد أبيدجان 4-2

د59.. حارس استاد أبيدجان يتصدي لتسديدة الشحات ويمنع الهدف الخامس للأهلي

د58.. عرضية استاد أبيدجان يتصدي لها محمد الشناوي

د56.. تسديدة يحيي عطية الله تذهب بجوار المرمي

د53.. استاد أبيدجان يسجل الهدف الثاني في مرمي الأهلي

52.. تسديدة أفشة أعلي مرمي أبيدجان

د49.. إنذار لمحمود كهربا

د48.. كهربا يسجل الهدف الرابع للأهلي ضد استاد أبيدجان

د46.. انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 3-1

د45.. الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

د43.. الأهلي يسير اللعب للحفاظ علي تقدمه

د40.. رأسية خطيرة لمهاجم أبيدجان بجوار مرمي الشناوي

د35.. كهربا يهدر هدف مؤكد للأهلي من انفراد بالمرمي الخالي

د33.. التسلل يمنع انفراد حسين الشحات وتسجيل الهدف الرابع للاهلي

د30.. كاسوم كوليه يسجل الهدف الأول لفريق استاد أبيدجان في مرمي الاهلي

د26.. حسين الشحات يسجل الهدف الثالث للأهلي من صناعة كهربا

د23.. تسديدة أكا لاعب أبيدجان تذهب بجوار مرمي الشناوي

د21.. أفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي من صناعة طاهر محمد طاهر

د17.. ركنية للأهلي يتصدي لها حارس المرمي

د14.. كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي من صناعة أفشة

د12.. هجمة طاهر محمد طاهر يتصدي لها دفاع استاد أبيدجان

د9.. ركنية استاد أبيدجان تذهب خارج المرمي

د7.. تسديدة مهاجم استاد أبيدجان تصطدم بدفاع الأهلي وتتحول لركنية

د4.. الأهلي يضغط في محاولة لتسجيل الهدف الأول

د1.. انطلاق مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

مشاهدة مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز” متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

تنطلق مباراةالأهلي ضد استاد أبيدجان، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر2024، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان، في دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 3.

الأهلي ضد استاد أبيدجان

قائمة الأهلي ضد استاد أبيدجان

جاءت قائمة الأهلي ضد استاد أبيدجان كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – عمر كمال – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – طاهر محمد – بيرسي تاو - محمود كهربا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد استاد أبيدجان

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره استاد أبيدجان ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كهربا

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