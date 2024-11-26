موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 26-11-2024

تستكمل منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 26-11-2024، حيث تنطلق مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى، والتي ستشهد نهائيات مبكرة وأبرزها قمة ليفربول ضد ريال مدريد الإسباني.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في نسخته الجارية 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سبارتا براج التشيكي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني – في تمام الساعة 8:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 4

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي ضد إيه سي ميلان الإيطالي – في تمام الساعة 8:45 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد فينورد روتردام الهولندي – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 4

إنتر ميلان الإيطالي ضد لايبزيج الألماني – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 6

بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة الإسباني ضد ستاد بريست الفرنسي – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة - دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن الألماني ضد ريد بول سالزبورج النمساوي – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 7

يونج بويز السويسري ضد أتالانتا الإيطالي – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 8

سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد آرسنال الإنجليزي – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 5

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 5

1- فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة 5

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 5

1- رافينيا - برشلونة 5

2- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 4

2- جوناثان دايفيد - ليل 4

3- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 3

3- انتوني ميلامبو - فينورد 3

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