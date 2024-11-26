مواجهات نارية بالجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا اليوم

جماهير الكرة حول العالم، تترقب انطلاق مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء 26 نوفمبرالجاري .

وتشهد مباريات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية يأتي في مقدمتها قمة ريال مدريد ضد ليفربول، ومواجهة مانشستر سيتي ضد فينورد، وأرسنال ضد سبورتنج لشبونة.

جدول مباريات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري

يأتي جدول مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي..

سبارتا براغ x أتلتيكو مدريد (7:45 مساء).

سلوفان براتيسلافا x ميلان (7:45 مساء).

باير ليفركوزن x سالزبورغ (10:00 مساء).

يونغ بويز x أتلانتا (10:00 مساء).

برشلونة x ستاد بريست (10:00 مساء).

بايرن ميونخ x سان جيرمان (10:00 مساء).

إنتر ميلان x لايبزيغ (10:00 مساء).

مانشستر سيتي x فينورد (10:00 مساء).

x فينورد (10:00 مساء). سبورتنغ لشبونة x أرسنال (10:00 مساء).

جدول مباريات غدا الأربعاء 27 نوفمبر الجاري

يأتي جدول مباريات غدا الأربعاء كالتالي..

سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).

شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).

موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).

أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).

بولونيا x ليل (10:00 مساء).

سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).

دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).

آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).

ريال مدريد ضد ليفربول

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يستعرض " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة ويأتي كالأتي..

1- ليفربول - 12

2-سبورتينج لشبونة - 10

3- موناكو - 10

4- بريست -10

5- إنتر ميلان - 10

6- برشلونة -9

7- دورتموند -9

8- أستون فيلا - 9

9- أتالانتا - 8

10- مان سيتي - 7

11- يوفنتوس -7

12- أرسنال -7

13-ليفركوزن -7

14- ليل -7

15-سيلتك - 7

16- دينامو زغرب - 7

17- بايرن ميونخ - 6

18- ريال مدريد - 6

19- بنفيكا -6

20- ميلان - 6

21- فينورد - 6

22- كلوب بروج - 6

23- أتلتيكو مدريد - 6

24- بي اس في - 5

25- بي اس جي - 4

26- سبارتا براغ - 4

27-شتوتجارت - 4

28- شاختار- 4

29- جيرونا - 3

30- ريد بول سالزبورج - 3

31- بولونيا -1

32- لايبزيج - 0

33- شتورم جراتس - 0

34- سرفينا زفيزدا - 0

35- يونج بويز - 0

36- سلوفان براتيسلافا - 0

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