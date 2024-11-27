دوري أبطال أوروبا| أرسنال يكتسح سبورتنج بخماسية تاريخية في قلب لشبونة

اكتسح فريق أرسنال، نظيره سبورتنج لشبونه، بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

نجح جابرييل مارتينيلي، في تسجيل الهدف الأول لفريق أرسنال، في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بتمريرة من اللاعب يوريان تيمبر من جهة اليمين، لتصل إلى جابرييل مارتينللي ويسجلها داخل الشباك.

مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة

وفي الدقيقة 22، سجل كاي هافيرتز، الهدف الثاني لمانشستر سيتي، من خلال كرة عرضية من بوكايو ساكا من يمين منطقة الجزاء استقبلها كاي هافيرتز بتسديدة سكنت منتصف مرمى سبورتنج لشبونة.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز جابريل ماجاليس، الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي من ركلة ركنية من جهة اليسار، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جابريل ماجاليس برأسية داخل الشباك.

الهدف الأول لسبورتنج لشبونة.. ومع بداية الشوط الثاني، سجل جونكالو ايناسيو، الهدف الأول لفريق سبورتنج لشبونة، من ركلة ركنية من جهة اليمين، نفذها جونكالو ايناسيو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جونكالو ايناسيو بلمسة رائعة سكنت يسار المرمى.

وجاء الهدف الرابع لأرسنال،عن طريق بوكايو ساكا من ركلة الجزاء، في الدقيقة 65، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق السماوي، بعد إعاقة من عثمان ديوماندي، لمحاولة مرور مارتن أوديجارد داخل منطقة الجزاء.

واختتم فريق أرسنال أهدافه، عن طريق لياندرو تروسارد، بتسجيله الهدف الخامس لفريق في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

تشكيل أرسنال لمواجهة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

وخاض الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، المباراة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : دافيد رايا.

خط الدفاع : كالافيوري، ويليام ساليبا، جابريل، تيمبر.

خط الوسط : ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم : بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيللي.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إزراييل.

خط الدفاع: سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي.

خط الوسط: إيناسيو، هيولماند، كويندا.

خط الهجوم: إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

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