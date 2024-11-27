حقيقة رحيل عمر فرج عن الزمالك خلال ميركاتو الشتاء

يترقب عشاق نادي الزمالك مصير المهاجم الفلسطيني عمر فرج مع الفريق خلال الفترة القادمة بعد تردد أنباء عن رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم بسبب عدم مشاركته مع الفريق بانتظام منذ التعاقد معه من نادى أيك السويدى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقد شارك عمر فرج منذ تعاقد الزمالك معه في سبتمبر الماضي فى 59 دقيقة فقط، خلال مواجهتين، حيث شارك لمدة 14 دقيقة ضد الأهلى بالسوبر الأفريقى، وشارك لمدة 45 دقيقة ضد البنك الأهلى فى الدورى، وفشل في صناعة أو تسجيل أى أهداف للزمالك حتي الأن.

عمر فرج المهاجم الرابع في الزمالك

المهاجم الفلسطيني عمر فرج لم يحظي بثقة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، حيث وضعه في الترتيب الأخير بين المهاجمين خلف سيف الدين الجزيرى و ناصر منسى وحسام أشرف مما وضع اللاعب في مأزق حرج أمام الجماهير.

الزمالك يرفض رحيل عمر فرج في يناير

ترفض إدارة نادي الزمالك فكرة رحيل عمر فرج خلال ميركاتو الشتاء وتتمسك ببقائه ومنحة فرصته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ليقدم كل ما عنده للفريق.

الزمالك ضد بلاك بولز

الزمالك ضد بلاك بولز

من ناحية أخري يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بلاك بولز في بداية رحلته بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الجارية 2024-2025.

موعد مبارة نادي الزمالك المقبلة ضد بلاك بولز

يرصد الموجز موعد مباراة نادي الزمالك ضد بلاك بولز في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 27-11-2024، في المواجهة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بلاك بولز

يمكنك متابعة مباراة نادي الزمالك ضد بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.

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