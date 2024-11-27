تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. موقف مبابي

استقر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد على تشكيل المرينيجي لمواجهة المرتقبة أمام ليفربول في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي منافسه ليفربول في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب " الأنفيلد" معقل الريدز.

ويطمح فريق ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي إلى تحقيق فوزًا هامًا على ليفربول في عقر داره من أجل عودة اماله مجددًا لتخطي دور المجموعات.

في المقابل يسعى فريق ليفربول لمواصلة سلسلة الانتصارات على منافسه ريال مدريد الليلة بعد فوزه في أول 4 مواجهات منذ بداية المسابقة القارية في الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي أمام منافسه ليفربول الذي يقوده فنيًا أرني سلوت اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري.

ريال مدريد

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام نظيره ريال مدريد الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بالمملكة العربية السعودية.

وستذاع مواجهة ريال مدريد أمام الريدز اليوم عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وأوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول

ويعرض " الموجز " تشكيلة الريال المتوقعة خلال مواجهة ليفربول ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، ميندي.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، أردا جولر.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام، إبراهيم دياز، كيليان مبابي

قائمة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري الأبطال كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا- لونين- فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - فاييخو - فاران جارسيا - روديجر - ميندي - أسينسيو.

الوسط: جود بيلينجهام - كامافينجا- فالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر- داني سيبايوس.

الهجوم: مبابي - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو جارسيا.

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