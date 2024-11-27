موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة ليفربول وريال مدريد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

ويستضيف ملعب " أنفيلد روود" معقل الريدز مواجهة ليفربول أمام ريال مدريد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت من تحقيق الانتصار في أول 4 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ميلان وبولونيا ولايبزيج وباير ليفركوزن.

ويتواجد ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بينما يحتل الريال المركز الثامنة برصيد 6 نقاط فقط.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ستنطلق مواجهة ليفربول أمام منافسه ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماتش ليفربول وريال مدريد

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول وريال مدريد الذي يقوده فنيًا الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بالمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد أمام ليفربول

ستذاع مواجهة ريال مدريد أمام الريدز الليلة عبر قناة "بي إن سبورت القطرية" الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وأفريقيا|.

وأسندت القناة القطرية اللقاء المنتظر بين النادي الملكي ونظيره نادي ليفربول لـ علي سعيد الكعبي وفقًا لما علمه “ الموجز ”

مهمة صعبة لـ ريال مدريد ضد ليفربول المنتشي

يحتاج ريال مدريد لتعزيز فرص تأهله المباشر إلى دور الستة عشر، إلى الفوز في المباراة القادمة.

هذا التأهل يتيح لأول ثمانية فرق في الترتيب العام التقدم مباشرة، بينما سيخوض الفرق المصنفة من التاسع إلى الرابع والعشرين مباريات إقصائية لتحديد المتأهلين.

ريال مدريد سيدخل المباراة بعد فوز مبهر على ليجانيس بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني، في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

من جانب آخر، تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من النجم المصري محمد صلاح.

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