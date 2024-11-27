متوفر.. بث مباشر مباراة الزمالك ضد بلاك بولز بالكونفدرالية الأفريقية لحظة بلحظة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد بلاك بولز

يبحث فريق الزمالك خلال هذه المباراة عن تحقيق فوز كبير ضد بلاك بولز في مستهل مشواره بدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري للدفاع عن لقبه الذي توج به العام الماضي .

بث مباشر ماتش الزمالك ضد بلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد بلاك بولز في الكونفدرالية الأفريقية لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز” متابعة أحداث مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بـ الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ب الكونفدرالية الأفريقية

تنطلق مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر2024، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد بلاك بولز

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، في الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

الزمالك ضد بلاك بولز

تشكيل الزمالك المتوقع ضد بلاك بولز

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد نظيره بلاك بولز ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد حمدي – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد زيزو.

غيابات الزمالك ضد بلاك بولز

يغيب عن فريق الزمالك أمام بلاك بولز كل من.. ناصر ماهر، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد حمدي للإصابة، كما يغيب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش بسبب عدم الجاهزية بعد التعافي من الرباط الصليبي، و شيكابالا وناصر منسي للإيقاف.

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