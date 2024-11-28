مواعيد مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مواعيد مباريات الجولة السادسة بـ دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة من الدور الأول للبطولة في الموسم الجاري 2024-2025 والتي جرت منافساتها خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

أسفرة نتائج مواجهات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا عن عدد من المفاجأت في مقدمتها اكتساح فريق أرسنال لنظيره سبورتينج لشبونة بخماسية موجعة، كما واصل برشلونة عروضة القوية بفوز كبير علي نظيره استاد بريست بثلاثية نظيفة.

موعد انطلاق الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا

تنطلق منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر المقبل وتختتم يوم الأربعاء 11 ديسمبر المقبل وتشهد عدد من المواجهات القوية وتأتي كالأتي..

مواجهات الثلاثاء 10 ديسمبر المقبل..

دينامو زغرب - سلتيك

جيرونا - ليفربول

لايبزيج - أستون فيلا

باير ليفركوزن - إنتر

أتالانتا - ريال مدريد

كلوب بروج - سبورتنج لشبونة

شاختار - بايرن ميونخ

ريد بول سالزبورج - باريس سان جيرمان

ستاد بريست - أيندهوفن

مواجهات الأربعاء11 ديسمبر المقبل..

أتلتيكو مدريد - سلوفان براتيسلافا

ليل - شتورم جراتس

بوروسيا دورتموند - برشلونة

يوفنتوس - مانشستر سيتي

بنفيكا - بولونيا

آرسنال - موناكو

ميلان - النجم الأحمر

فينورد - سبارتا براج

شتوتجارت - يونج بويز

دوري أبطال أوروبا

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

اقرأ أيضًا:

حقيقة رحيل عمر فرج عن الزمالك خلال ميركاتو الشتاء

كولر يرفض تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم الزمالك السابق