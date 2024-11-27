مانشستر يونايتد يستعيد مارتينيز لمواجهة بودو جليمت بالدوري الأوروبي

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن عودة ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق، إلى قائمة الفريق لمواجهة بودو جليمت، في الدوري الأوروبي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد بودو جليمت

ويواجه الفرق الأول لكرة القدم لـ مانشستر يونايتد مع نظيره بودو جليمت، غدًا الخميس، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان ليساندرو مارتينيز، المدافع الأرجنتيني، كان قد تعرض لإصابة في الظهر، والتي غاب على أثرها عن المباراة الماضية ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي، ولكنه عاد إلى التدريبات الجماعية اليوم بصحبة هاري ماجواير، والذي يغيب عن الفريق منذ مطلع الشهر الماضي.

ليساندرو مارتينيز

وأضح روبن أموريم، المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي اليوم، أن ماجواير لن يكون جاهزًا لدخول قائمة مباراة الغد، بينما سيتواجد فيها مارتينيز.

فبسؤاله عما إذا كان المدافعان الإنجليزي والأرجنتيني سيكونان جاهزان لمباراة الغد، أجاب أموريم: "مارتينيز جاهز، ولكن هاري ماجواير لا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بودو في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بودو جليمت

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل اليونايتد كالتالي:-

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، جوني إيفانز، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، اريكسن، كاسيميرو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، جارناتشو، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبودو جليمت

تنقل مواجهة مانشستر يونايتد وبودو جليمت، عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورتس القطرية كالآتي:

تردد قناة bein sports على سهيل سات

التردد 11566.

الدوري الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة bein sports على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

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