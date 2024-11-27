جوارديولا: تصريحاتي أسيء فهمها وأدعو لدعم الصحة العقلية

خرج بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، للرد على الانتقادات التي تعرض لها بعد تصريحاته الأخيرة، التي أوضح فيها أنه جرح رأسه بنفسه عقب مباراة فريقه أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان جوارديولا قد رد على أسئلة أحد الصحفيين عن الجروح التي ظهرت في وجهه بقوله ساخرًا: "فعلتها بأصابعي، أريد أن أؤذي نفسي".

بيب جوارديولا

وفرط فريق مانشستر سيتي، في التقدم بثلاثية نظيفة، قبل التعادل 3-3 مع فينورد، خلال مباراة مساء أمس الثلاثاء، التي جمعهتما على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز، في إطار مواجهات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بيان بيب جوارديولا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس

لقد فوجئت بسؤال، في نهاية مؤتمر صحفي الليلة الماضية، حول خدش ظهر على وجهي وشرحت أن ظفرًا حادًا تسبب في ذلك عن طريق الخطأ، ولم يكن المقصود من إجابتي بأي حال من الأحوال الاستخفاف بقضية إيذاء النفس الخطيرة للغاية.

أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل الصحة العقلية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها طلب المساعدة، عن طريق الاتصال بالخط الساخن للمنظمات الخيرية التي تهتم بذلك.

ست مباريات بلا انتصار.. رقم سلبي تاريخي لجوارديولا مع مانشستر سيتي

وفشل مانشستر سيتي، في تحقيق الفوز في المباراة السادسة على التوالي في كافة البطولات، وكان السيتي سقط أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي، بنتيجة 4-0، وأيضًا أمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال، وأمام بورنموث وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل التعادل أمام فينورد، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها جوارديولا في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات متتالية في مسيرته التدريبية.

واكتفى مانشستر سيتي بالوصول للنقطة الثامنة بعد 5 جولات بفوزين وتعادلين وهزيمة، في المركز الـ15، فيما رفع فينورد رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ20 بجدول ترتيب دوري الأبطال.

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