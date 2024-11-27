بايرن ميونخ يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من باريس في دوري أبطال أوروبا

اقتنص فريق بايرن ميونخ الألماني ثلاث نقاط ثمينة من غريمه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

واستضاف ملعب أليانز أرينا مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في القمة النارية التي حسمها البافاري لصالحه.

وانتصر بايرن ميونخ، على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في هذه المواجهة النارية، التي منحت العملاق الألماني ثلاث نقاط ثمينة في بطولة دوري الأبطال.

انطلقت هذه القمة بضغط كبير من الفريق الألماني الذي نجح في تهديد شباك الباريسي في أكتر من هجمة خطيرة، يرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وفي الدقيقة 38 من عمر هذه القمة، تمكن بايرن ميونخ من خطف هدف التقدم على غريمه باريس، بالهدف الأول الذي سجله لاعبه كيم مين - جاي، وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم العملاق البافاري بنتيجة 1-0.

وشهدت هذه المواجهة، طرد عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، بعد حصول على إنذارين، واستكمل الفريق الباريسي المواجهة منذ الدقيقة 65 بـ 10 لاعبين فقط.

وحسم العملاق البافاري هذه المواجهة لصالحه بنتيجة 1-0، ليحصل على ثلاث نقاط غالية في مشواره بدوري الأبطال رفعت رصيده إلى النقطة التاسعة من 5 جولات.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز بايرن ميونخ على باريس

1 ليفربول، 12 نقطة.

2 سبورتينج لشبونة، 10 نقاط.

3 موناكو، 10

4 بريست، 10

5 إنتر ميلان، 10

6 برشلونة، 10

7 بوروسيا دورتموند، 9 نقاط.

8 أستون فيلا، 9

9 بايرن ميونخ، 9 نقاط.

10أتالانتا، 8

11 مانشستر سيتي، 7

12 يوفنتوس، 7

13 آرسنال، 7

14 باير ليفركوزن، 7

15 ليل، 7 نقاط.

16سيلتيك، 7

17 دينامو زغرب، 7

18 ريال مدريد، 6

19 بنفيكا، 6 .

20 ميلان، 6

21 فينورد، 6

22 كلوب بروج، 6

23 أتلتيكو مدريد، 6

24 آيندهوفن، 5

25 باريس سان جيرمان، 4 نقاط.

26 سبارتا براج، 4

27 شتوتجارت، 4

28 شاختار، 4

29 جيرونا، 3

30 سالزبورج، 3 نقاط.

31 بولونيا، نقطة واحدة.

32 لايبزيج، بدون نقاط.

33 شتروم جراتس، صفر.

34 يونج بويز، بلا رصيد

35 النجم الأحمر، صفر

36 سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط.

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