دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يخطف التقدم من باريس في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا.. نجح فريق بايرن ميونخ في خطف التقدم من باريس سان جيرمان، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في قمة دوري الأبطال.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وأقيمت مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، على ملعب أليانز أرينا، في خامس جولات دوري الأبطال بنسختها الحالية.

بايرن ميونخ يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

وبدأ العملاق البافاري هذه المواجهة، بانطلاقة قوية، كما أنه هدد شباك الباريسي في أكتر من مناسبة، يستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

وعند الدقيقة 38 من عمر هذه القمة، تمكن بايرن ميونخ من خطف هدف التقدم على غريمه باريس، بالهدف الأول الذي سجله لاعبه كيم مين - جاي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بتقدم العملاق البافاري بنتيجة 1-0.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان - دوري أبطال أوروبا

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا.

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - كينجسلي كومان.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، وليان باتشو، نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، وارين زايري إميري، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، برادلي باركولا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورتس القطرية على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ يأتي في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يقع باريس سان جيرمان في المركز الخامس و العشرين برصيد 5 نقاط.

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