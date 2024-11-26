تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال.. بالقوة الضاربة

أسدل الستار عن تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء في قمة دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

لم يتبقى سوى دقائق معدودة، على انطلاق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، المقرر خوضها في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

وتقام مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وتحديداً في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به قمة اليوم، باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ويرصده لكم الموجز فيما يلي.

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

ويقود هاري كين، تشكيل بايرن ميونخ في مواجهة باريس اليوم والذي جاء كالآتي..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا.

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - كينجسلي كومان.

تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

على الجانب الآخر، كشف لويس انريكي المدير الفني للنادي الباريسي عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة اليوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، وليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، وارين زايري إميري، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، برادلي باركولا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، بتعليق حسن العيدروس.

الجدير بالذكر، أن بايرن ميونخ يحتل المركز التاسع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الخامس و العشرين برصيد 5 نقاط.

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