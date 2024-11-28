موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الريال، مباراة ريال مدريد القادمة ضد خيتافي، ضمن مباريات الجولة الـ 15، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة للعودة لطريق الانتصارات بعد السقوط في ملعب الانفيلد أمام نظيره فريق ليفربول بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

تنطلق صافرة بداية مباراة فريق ريال مدريد ضد خيتافي، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإٍسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجر - فيرلان ميندي

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلنجهام

الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - براهيم دياز

ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والذي يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6- أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة

8- ريال مايوركا 21 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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