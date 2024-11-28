كم ركلة جزاء أهدرها محمد صلاح في مسيرته بعد تعثره أمام الريال؟

فشل النجم المصري محمد صلاح في تسجيل ركلة جزاء خلال مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب الأنفيلد.

وتغلب ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت على ريال مدريد بهدفين وحافظ على صدارته في الترتيب بنقاط كاملة.

تاريخ محمد صلاح في ركلات الجزاء المُهدرة

ويعرض “ الموجز ” تاريخ محمد صلاح مع ركلات الترجيح المُهدرة في مسيرته الكروية :

هذه الركلة التي أهدرها محمد صلاح هي الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية وذلك بعد تعثره أمام ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان التعثر الأول لـ محمد صلاح خلال مباراة ليفربول ضد هيدرسفيلد في موسم 2017-2018.

محمد صلاح

وأهدر محمد صلاح ركلتي جزاء أثناء لعبه مع منتخب مصر ضد النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي بداية عام 2024، أهدر صلاح ركلة جزاء أخرى أثناء مباراة ودية مع منتخب مصر ضد تنزانيا.

وفشل محمد صلاح صلاح في تسجيل ركلات جزاء أمام بورنموث وآرسنال ونيوكاسل وليستر في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة مع ميلان في دوري أبطال أوروبا.

رغم ذلك، حقق صلاح 44 هدفًا من ركلات جزاء من أصل 55 ركلة نفذها خلال مسيرته الكروية.

وجدير بالذكر أن أول هدف من ركلة جزاء لـ محمد صلاح سجله في 17 أبريل 2011، و ذلك أثناء لعبه مع منتخب مصر تحت 20 عامًا ضد ليسوتو في كأس أمم أفريقيا للشباب.

تعليق مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء

علق المدرب آرني سلوت على فشل كل من محمد صلاح وكيليان مبابي في تسجيل ركلات جزاء خلال مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد على أرضية ملعب "آنفيلد" في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

أبدى سلوت في حديثه لشبكة "بي بي سي"، تعجبه من فشل اللاعبين في تسجيل الركلتين معتبرًا أنهما بشر بالنهاية.

وأشاد بأداء حارس المرمى كيليهر في التصدي لركلة مبابي، معبرًا عن اعتزازه بأداءه وبأداء حارس مرمى فريقه أليسون بيكر.

وبخصوص دعم عائلته له خلال المباراة، أشار سلوت إلى أنهم أخذوا إجازة من المدرسة لحضور اللقاء، مؤكدًا أن وجود العائلة يلعب دورًا مهمًا في تحفيزه وعدم تشتت تركيزه.

وختم حديثه بالقول: "إن وجود الدعم من العائلة يعتبر أمرًا جيدًا دائمًا، لأنه يمنحك الاسترخاء ويساعدك على التركيز بشكل أفضل خلال المباريات".

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