مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره

يترقب محبو النادي الأهلي المباريات المرتقبة لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء خلال شهر ديسمبر والذي قد يتخللها مواجهة محتملة أمام ريال مدريد الإسباني.

وحقق النادي الأهلي في اخر لقاءاته خلال شهر نوفمبر الحالي الفوز على منافسه نادي أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب " القاهرة الدولي".

واستطاع النادي الأهلي مؤخرًا التتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك بالإضافة لحصد لقب بطل القارات الثلاثة عقب هزيمة العين الإماراتي.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

ويعرض " الموجز" مواعيد مباريات المارد الأحمر في الشهر المقبل حتى نهاية عام 2024

يستعد النادي الأهلي، تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، لخوض 7 مباريات في الدوري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس القارات خلال شهر ديسمبر الجاري

يلعب الأهلي أمام البنك يوم الأحد 1 ديسمبر في الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة، وذلك ضمن الأسبوع الرابع من الدوري المصري.

النادي الأهلي

يواجه الأهلي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم 6 أو 7 أو 8 ديسمبر في جنوب إفريقيا.

سيقابل الأهلي الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال "كأس التحدي" يوم 14 ديسمبر في قطر على ملعب 974.

مواجهة محتملة بين الأهلي وريال مدريد

في حال فوز الأهلي في نصف النهائي، سيلتقي مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر في نهائي كأس الإنتركونتيننتال في قطر.

يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد 22 ديسمبر في مباراة مؤجلة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يصطدم النادي الأهلي بمباراة قوية ضد المصري يوم الخميس 26 ديسمبر في الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب، وذلك ضمن الأسبوع السادس من الدوري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الاثنين 30 ديسمبر في الساعة 5 مساءً على استاد المقاولون العرب، وذلك ضمن الأسبوع السابع من الدوري الممتاز.

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