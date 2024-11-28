النادي الأهلي يحسم مصير ٤ لاعبين من الرحيل في الشتاء

حسم مسئولو النادي الأهلي مصير 4 لاعبين داخل صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بعد ارتباط أسمائهم بالرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتلقى 4 لاعبين داخل النادي الأهلي عروضًا للرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

الأهلي يرفض رحيل 4 لاعبين في الشتاء المقبل

وعلم " الموجز " أن النادي الأهلي قرر الاحتفاظ بالرباعي إمام عاشور ،كريم الدبيس ،أحمد نبيل كوكا فضلًا عن الفلسطيني وسام أبو علي من الرحيل في الشتاء.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالقلعة الحمراء يرفض فكرة رحيل الرباعي عن أسوار القلعة الحمراء بالشتاء القادم.

النادي الأهلي

وأشارت المصادر إلى أن السويسري يريد الاحتفاظ بالركائز الأساسية داخل صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

وحقق فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة ضد أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة ضد البنك في إطار مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري والمقرر لها الأحد الأولى من ديسمبر المقبل وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.



ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد البنك

1. الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3- المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة - 4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الإسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا -4 نقاط

12.مودرن سبورت- 3 نقاط

13.بتروجت - نقطتان

14. الجونة - نقطتان

15. زد - نقطة

16. إنبي - نقطتان

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة

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