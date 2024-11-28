تشكيل النادي الأهلي أمام البنك في الدوري وتغييرات محتملة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي على إجراء تغييرات في تشكيل المارد الأحمر خلال المواجهة المرتقبة ضد البنك.

ويواجه فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي أمام منافسه البنك يوم الأحد الأول من ديسمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب " السلام".

وستنطلق صافرة لقاء النادي الأهلي أمام البنك الذي يقوده فنيًا طارق مصطفى في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل النادي الأهلي المحتمل أمام البنك في الدوري

ووفقًا لما علمه " الموجز " فإن السويسري مارسيل كولر قرر إجراء تغييرات طفيفة على تشكيل المارد الأحمر خلال مواجهة البنك الأهلي ببطولة الدوري المصري.

ويدرس السويسري مارسيل كولر الدفع بالجنوب إفريقي بيرسي تاو في تشكيل المارد الأحمر بدلًا من طاهر محمد طاهر الذي تم إيقافه لمدة مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات.

النادي الأهلي

ويفكر مدرب النادي الأهلي في عودة الثنائي أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور لتشكيلة الفريق خلال مواجهة البنك مع إراحة عمرو السولية وأكرم توفيق بعد مشاركتهما أساسًيا في لقاء أسيك أبيدجان.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : يحيى عطية الله- ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح

الوسط : إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

الهجوم : حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو (رضا سليم)

وكان النادي الأهلي قد تعادل في اخر لقاءاته ببطولة الدوري المصري أمام منافسه الاتحاد السكندري بهدف لمثله وذلك بعد فوزه في أولى الجولتين أمام سيراميكا كليوباترا وزد.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد البنك



1. الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3- المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة - 4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الإسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا -4 نقاط

12.مودرن سبورت- 3 نقاط

13.بتروجت - نقطتان

14. الجونة - نقطتان

15. زد - نقطة

16. إنبي - نقطتان

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة

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