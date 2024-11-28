الديربي المنتظر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025

تترقب جماهير كرة القدم، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حيث تعد مواجهات الفريقين من أهم المباريات في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025، في الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك

ويطبق نظام جديد فى الموسم الاستثنائي الجديد، حيث تقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري

البنك الأهلي - الأهلي - (الأحد 1 ديسمبر 2024) - ستاد القاهرة.

الأهلي - سموحة - (الأحد 22 ديسمبر 2024) - ستاد القاهرة.

المصري - الأهلي (الخميس 26 ديسمبر 2024) - ستاد برج العرب.

إنبي - الأهلي - (الإثنين 30 ديسمبر 2024) - ستاد المقاولون العرب.

الأهلي - الجونة - (الثلاثاء 14 يناير 2025) - ستاد القاهرة.

فاركو - الأهلي - (الأربعاء 22 يناير 2025) - ستاد برج العرب.

الأهلي - بيراميدز - (الأحد 26 يناير 2025) - ستاد القاهرة.

مودرن سبورت - الأهلي - (الأحد 2 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

الأهلي - بتروجيت - (الخميس 6 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

الأهلي - غزل المحلة - (الثلاثاء 11 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

الإسماعيلي - الأهلي - (الأحد 16 فبراير 2025) - ستاد برج العرب.

الأهلي - الزمالك - (السبت 22 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

حرس الحدود - الأهلي - (الأربعاء 26 فبراير 2025) - ستاد برج العرب.

الأهلي - طلائع الجيش - (الأربعاء 5 مارس 2025) - ستاد القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري

غزل المحلة - الزمالك (الإثنين 2 ديسمبر 2024) - ستاد غزل المحلة.

الزمالك - سيراميكا كيلوباترا (الخميس 19 ديسمبر 2024) - ستاد القاهرة.

طلائع الجيش - الزمالك (الثلاثاء 24 ديسمبر 2024) - ستاد الكلية الحربية.

الزمالك - الاتحاد السكندري (الأحد 29 ديسمبر 2024) - ستاد القاهرة.

الزمالك - حرس الحدود (الأربعاء 15 يناير 2025) - ستاد القاهرة.

مودرن سبورت - الزمالك (الخميس 23 يناير 2025) - ستاد القاهرة.

الزمالك - الجونة (الإثنين 27 يناير 2025) - ستاد القاهرة.

بيراميدز - الزمالك (الجمعة 31 يناير 2025) - ستاد القاهرة.

الزمالك - الإسماعيلي (الجمعة 7 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

فاركو - الزمالك (الثلاثاء 11 فبراير 2025) - ستاد برج العرب.

الزمالك - بتروجيت (الأحد 16 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

الأهلي - الزمالك (السبت 22 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

الزمالك - زد (الخميس 27 فبراير 2025) - ستاد القاهرة.

إنبي - الزمالك (الثلاثاء 4 مارس 2025) - ستاد المقاولون العرب.

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