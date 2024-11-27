ضربات الخطيب تتوالي.. إلزام مرتضي منصور بدفع مليون جنيه غرامة للسب والقذف

ضربة جديدة تلقاها مرتضي منصور، علي يد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي مازال يطارده بالعديد من القضايا والأحكام، التي تتوالي حتي بعد تركه منصبه في رئاسة الزمالك.

وقد قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، بإلزام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب الأضرار المادية والأدبية جراء فعله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

كواليس شكوي محمود الخطيب ضد مرتضي منصور

يرصد لكم الموجز تفاصيل شكوي محمود الخطيب ضد مرتضي منصور حيث أقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب فيها الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.

محمود الخطيب

حكم المحكمة الجنائية ضد مرتضي منصور

وكانت المحكمة الجنائية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبسه لشهر واحد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وتم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية وتم تنفيذ حكم الحبس.

وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم اليوم بدفع تعويض قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

مواجهات قضائية بين الخطيب ومنصور

وتتعدد المواجهات القضائية بين مرتضي منصور ومحمود الخطيب حيث قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون، قبل عدة أيام بإلزام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أجلت في وقت سابق 8 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

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