بمناسبة ذكرى القاضية ممكن.. مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في أفريقيا

يعد اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر، هو إحياء ذكرى القاضية ممكن، وهو لقب هدف محمد مجدي أفشة الشهير في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

يحمل هذا اليوم طابع خاص لدى جماهير الأهلي، الذي حصل بهدف القاضية ممكن، على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد غياب السمراء عن الأحمر لمدة 7 سنوات.

وحرص الموجز، على أن يحيي ذكرى القاضية ممكن الفريدة أيضاً لمتابعيه الكرام من خلال هذا التقرير، كما أنه يقدم لهم جدول مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

القاضية ممكن في قمة الأهلي والزمالك

بدأ هدف القاضية ممكن من رامية تماس للتونسي علي معلول في الدقيقة 86 من عمر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، حتى وصلت الكرة لأقدام محمد مجدي أفشة الذي سدد تصويبة صاروخية في مرمى الآبيض ليمنح فريقه الفوز في الوقت القاتل، ويعلق عصام الشوالي في الخلفية “القاضية ممكن، القاضية ممكن، هو تسعتاشر هو ولدنا أفشة”.

القاضية ممكن

الأهلي والزمالك في أفريقيا بموسم 2024-2025

وينتظر الأهلي والزمالك، مواجهات نارية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية بموسم 2024-2026.

وينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم بجانبه، شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، واستاد أبيدجان.

بينما أسفرت القرعة على وقوع الزمالك في الجولة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من، المصري وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويأتي جدول مواعيد مباريات الأهلي والزمالك القادمة في أفريقيا على النحو التالي..

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

الجولة الثانية / أورلاندو بايرتس ضد الأهلى فى جنوب أفريقيا / أحد يومى 6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة / الأهلى ضد شباب بلوزداد في القاهرة / أحد يومى 13-15 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة / شباب بلوزداد ضد الأهلى فى الجزائر أحد يومى 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة / ستاد أبيدجان ضد الأهلى فى كوت ديفوار / أحد يومى 10-12 يناير 2025.

الجولة السادسة / الأهلى ضد أورلاندو بايرتس فى القاهرة أحد يومى 17-19 يناير 2025.

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

الأولى / الزمالك ضد بلاك بولز / مساء الأربعاء المقبل في القاهرة.

الثانية / أنيمبا النيجيري ضد الزمالك/ يوم 8 ديسمبر

الثالثة / الزمالك ضد المصري / يوم 15 ديسمبر

الرابعة / المصري البورسعيدي ضد الزمالك / يوم 5 يناير

الخامسة/ الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي / يوم 12 يناير.

السادسة / أنيمبا النيجيري ضد الزمالك / يوم 19 يناير في القاهرة.

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