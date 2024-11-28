بالأسماء.. قائمة صفقات النادي الأهلي الأجنبية المحتملة في الشتاء

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

ويرغب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تدعيم صفوف فريق الكرة خلال الفترة المقبلة بناءً على رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ثلاثي أجنبي على رادار النادي الأهلي في الشتاء



ووفقًا لما رصده " الموجز" فإن هناك ثلاثة لاعبين أجانب في مقدمة الترشيحات لتعزيز الهجوم في فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، وذلك بترشيح من المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى لتدعيم الخط الهجومي نظرًا لارتباطات الفريق بالعام القادم، بما في ذلك كأس العالم للأندية بـ أمريكا.

تم ترشيح ثلاثة لاعبين أجانب في الأيام الأخيرة لتعزيز هجوم النادي الأهلي، وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن بدء مفاوضات رسمية معهم بعد اجتماع لجنة التخطيط مع مارسيل كولر ومحمد رمضان المدير الرياضي.

النادي الأهلي

يتصدر قائمة المرشحين لتعزيز هجوم النادي الأهلي إيفرتون دا سيلفا، اللاعب البرازيلي الملقب بـ"البرازيلي الأسمر" ، وهو لاعب في فريق بانيك أوسترافا التشيكي، البالغ من العمر 27 عامًا.

كما يتضمن القائمة المالي سوري ديارا، لاعب نادي هاوجسوند النرويجي، حيث أكد المتحدث باسمه وجود اهتمام بانضمامه للأهلي.

ويشمل القائمة أيضًا النجم التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينتسفاروشي المجري، حيث يسعى النادي لتعزيز وسطه الهجومي بخدماته.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

وعلى سياق اخر يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك في إطار مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري على ملعب " السلام".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق البنك ضمن مباريات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري يوم الأحد الأول من ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد البنك

1. الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3- المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة - 4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الإسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا -4 نقاط

12.مودرن سبورت- 3 نقاط

13.بتروجت - نقطتان

14. الجونة - نقطتان

15. زد - نقطة

16. إنبي - نقطتان

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة

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