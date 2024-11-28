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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

سيناريوهات تأهل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. مهمة مستحيلة لأنشيلوتي

ريال مدريد
ريال مدريد

بات نادي ريال مدريد الإسباني، قاب قوسين أو أدنى من الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2024-2025، بعدما تلقى هزيمته الثالثة في دور المجموعات بالأمس أمام نظيره ليفربول الإنجليزي.

ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وتلقى نادي ريال مدريد خسارة مفاجئة أمس الأربعاء، أمام نظيره ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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ويرصد الموجز فرص تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أثار سقوطه المتكرر في البطولة الجدل وقلق جماهيره.

فرص تأهل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ورغم التعثر والسقوط في 3 مباريات من أصل 5 جولات حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، إلا أن ريال مدريد الإسباني يمتلك فرص للتأهل إلى ربع نهائي البطولة التي يتسيد جدول ترتيب أكثر الأندية تتويجًا بها.

ومنها.. 

  • الفوز في جميع المباريات المتبقية وحينها سيرفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة وحينها سيمتلك فرصة كبيرة للتأهل المباشر في أول 8 مراكز.
  • التأهل إلى مراكز الملحق من 8:24 عندما يحقق الفوز في مباراتين من أصل 3 مباريات متبقية، وحينها سيخوض مباريات الملحق المؤهلة إلى الـ 8 مقاعد المتبقية في البطولة.
ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا ومركز ريال مدريد

1- ليفربول - 15 

2- إنتر - 13 

3- برشلونة - 12 

4- بوروسيا دورتموند - 12 

5- أتالانتا - 11 

6- باير ليفركوزن - 10

7- آرسنال - 10 

8- موناكو - 10 

9- أستون فيلا - 10 

10- سبورتنج لشبونة - 10 

11- ستاد بريست - 10 

12- ليل - 10 

13- بايرن ميونخ - 9 

14- بنفيكا - 9 

15- أتلتيكو مدريد - 9 

16- ميلان - 9 

17- مانشستر سيتي - 8 

18- أيندهوفن - 8 

19- يوفنتوس - 8 

20- سلتيك - 8 

21- فينورد - 7 

22- كلوب بروج - 7 

23- دينامو زغرب - 7 

24- ريال مدريد - 6 

25- باريس سان جيرمان - 4 

26- شاختار - 4 

27- شتوتجارت - 4 

28- سبارتا براج - 4 

29- شتورم جراتس - 3 

30- جيرونا - 3 

31- النجم الأحمر - 3 

32- ريد بول سالزبورج - 3 

33- بولونيا - 1 

34- لايبزيج - 0 

35- سلوفان براتيسلافا - 0 

36- يونج بويز - 0

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