تتابع جماهيرالكرة العالمية جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مواجهات الجولة الخامسة من الدور الأول للبطولة في الموسم الجاري 2024-2025 والتي جرت منافساتها خلال يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

شهدت مباريات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا عدد من المواجهات النارية حيث حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا علي حساب استاد بريست بثلاثية نظيفة كما حقق أرسنال فوزا ساحقا ضد سبورتينج لشبونة بخماسية وفاز بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان بهدف.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة

يأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

دوري أبطال أوروبا

نظام جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025

يرصد لكم " الموجز"، النظام الجديد لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 التي تقام بنظام الدوري الواحد للفرق الـ36 المشاركة وبهذا النظام يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه.

وبعد انتهاء الدوري يصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة،أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية.

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