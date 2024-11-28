ازدادت المنافسة اشتعالا في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بعد فوز ليفربول على ريال مدريد في الريمونتادا النارية التي جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء.

شهدت مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم، مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على ملعب آنفيلد.

وفاز فريق ليفربول الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني، بثنائية دون رد في هذه المواجهة النارية، ليقتنص الريدز ثلاث نقاط غالية في مشواره الأوروبي هذا الموسم.

وتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025، برصيد 15 نقطة، بعد فوزه على ريال مدريد الذي تجمد في المركز الرابع والعشرين برصيد 6 نقاط.

ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد فوز ليفربول على ريال مدريد والذي جاء على هذا النحو..

1 ليفربول، 15 نقطة.

2 إنتر ميلان، 13 نقطة.

3 برشلونة، 12 نقطة.

4 بوروسيا دورتموند، 12 نقاط .

5 أتالانتا، 11 نقاط.

6 باير ليفركوزن، 10 نقاط.

7 آرسنال، 10 نقاط.

8 موناكو، 10 نقاط .

9 أستون فيلا، 10 نقاط

10 سبورتينج لشبونة، 10 نقاط.

11 بريست، 10 نقاط.

12 ليل، 10 نقاط

13 بايرن ميونخ، 9 نقاط.

14 بنفيكا ، 9 نقاط.

15 أتلتيكو مدريد، 9 نقاط.

16 ميلان، 9 نقاط.

17 مانشستر سيتي، 8 نقاط.

18، آيندهوفن، 8نقاط

19 يوفنتوس، 8 نقاط

20 سيلتيك، 8 نقاط

21 فينورد، 7 نقاط.

22 كلوب بروج، 6 نقاط

23 دينامو زغرب، 7 نقاط

24 ريال مدريد، 6 نقاط

ريال مدريد ضد ليفربول

25 باريس سان جيرمان ، 4 نقاط.

26 شاختار، 4 نقاط.

27 شتوتجارت، 4 نقاط

28 سبارتا براغ ، 4 نقاط.

29 ستورم جراتس ، 3 نقاط

30 جيرونا ، 3 نقاط.

31 النجم الأحمر ، 3 نقاط.

32 سالزبورج، 3 نقاط.

33 بولونيا، نقطة واحدة

34 لايبزيج، بدون نقاط.

35سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط.

36 يونج بويز، بدون نقاط.

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