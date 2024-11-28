أستون فيلا ويوفنتوس يتقاسمان النقاط في مواجهة تكتيكية بدوري الأبطال

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة فريق أستون فيلا ويوفنتوس، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

إحصائيات مباراة أستون فيلا ويوفنتوس في دوري الأبطال

نسبة الاستحواذ: استحوذ أستون فيلا على الكرة بنسبة 46٪، بينما تفوق يوفنتوس بنسبة 54٪.

استحوذ أستون فيلا على الكرة بنسبة 46٪، بينما تفوق يوفنتوس بنسبة 54٪. نسبة نجاح المبارزة: نجح لاعبو يوفنتوس في 55٪ من المبارزات، مقارنة بـ 45٪ لفريق أستون فيلا.

نجح لاعبو يوفنتوس في 55٪ من المبارزات، مقارنة بـ 45٪ لفريق أستون فيلا. عدد التمريرات: أتم لاعبو يوفنتوس 490 تمريرة، بينما أكمل أستون فيلا 410 تمريرات.

أتم لاعبو يوفنتوس 490 تمريرة، بينما أكمل أستون فيلا 410 تمريرات. دقة التمرير: تمتع يوفنتوس بدقة تمرير أعلى بنسبة 89٪، مقابل 87٪ لـ أستون فيلا.

تمتع يوفنتوس بدقة تمرير أعلى بنسبة 89٪، مقابل 87٪ لـ أستون فيلا. عدد التسديدات: سدد أستون فيلا 11 مرة على المرمى، فيما اكتفى يوفنتوس بـ8 تسديدات.

سدد أستون فيلا 11 مرة على المرمى، فيما اكتفى يوفنتوس بـ8 تسديدات. التسديدات على المرمى: سدد أستون فيلا 3 كرات على المرمى، بينما سدد يوفنتوس 2 كرة على المرمى.

سدد أستون فيلا 3 كرات على المرمى، بينما سدد يوفنتوس 2 كرة على المرمى. دقة التسديد: سجل أستون فيلا دقة تسديد أعلى بنسبة 27٪، بينما حقق يوفنتوس 25٪.

وبتلك التعادل، يتواجد فريق أستون فيلا، في المركز التاسع، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثامن عشر بـ8 نقاط.

مباراة أستون فيلا ويوفنتوس

تشكيل يوفنتوس ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ميشيل.

خط الدفاع: نيكولو سافونا - كالولو - فيديريكو جاتي - أندريا كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام ـ شيكو كونسيساو - كينان يلدز.

خط الهجوم: تيموتي وياه - كووبميينيرز.

تشكيل أستون فيلا ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: باو توريس - إزري كونسا - دييجو كارلوس - لوكاس ديني.

خط الوسط: يوري تيليمانز - بوكايو كامارا - مورجن روجرز.

خط الهجوم: جون مكجين - ليون بايلي- أولي واتكينز.

تاريخ مواجهات أستون فيلا ويوفنتوس

التقى أستون فيلا مع يوفنتوس، في مباراتين فقط بدوري أبطال أوروبا، حقق يوفنتوس الفوز فيهما، وسجل الفريق الإيطالي 5 أهداف، فيما استقبل هدفين.

ويعد جراي شاو، الهداف التاريخي لنادي أستون فيلا في دوري الأبطال برصيد 7 أهداف، فيما يأتي أليساندرو ديل بييرو، كهداف تاريخي لفريق يوفنتوس برصيد 43 هدفًا.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

يقام دوري أبطال أوروبا بنظام جديد، يتضمن مشاركة 36 فريقًا في المرحلة الرئيسية، إذ يلتقي كل فريق 8 منافسين مختلفين مرة واحدة، بواقع 4 مباريات على أرضه و4 خارجها.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الفرق من الـ9 إلى الـ24 مواجهة فاصلة من أجل إكمال مقاعد ثمن النهائي.

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