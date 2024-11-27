جدول ترتيب الدوري الأوروبي ومواعيد الجولة الخامسة.. معركة التأهل تشتعل

مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري الأوروبي.. تنطلق الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي بمجموعة من المباريات الهامة، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد أمام بودو جليمت، وميدتيلاند ضد آينتراخت فرانكفورت، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتبدأ مباريات الجولة الخامسة من دوري الأوروبي، غدًا الخميس، حيث تنطلق مجموعة من المواجهات المثيرة التي ستحدد مصير الفرق في السعي نحو التأهل للأدوار القادمة، وستكون هذه الجولة فرصة هامة للأندية لتحقيق نتائج إيجابية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على المراكز المتقدمة.

كأس الدوري الأوروبي

مواعيد مباريات غدًا الخميس في الدوري الأوروبي - الجولة الخامسة

أندرلخت ضد بورتو - الساعة 7:45 مساءً.

دينامو كييف ضد فيكتوريا بلزن - الساعة 7:45 مساءً.

أتلتيك بلباو ضد إي إف إلسبرغ - الساعة 7:45 مساءً.

لاتسيو ضد لودوغوريتس - الساعة 7:45 مساءً.

ر. ف. س ضد باوك - الساعة 7:45 مساءً.

قراقباج إف كي ضد ليون - الساعة 7:45 مساءً.

أ. زد ألكمار ضد غالاتا سراي - الساعة 7:45 مساءً.

فيرينتسفاروش ضد مالمو - الساعة 10:00 مساءً.

ريال سوسيداد ضد أياكس - الساعة 10:00 مساءً.

ميدتيلاند ضد آينتراخت فرانكفورت - الساعة 10:00 مساءً.

براجا ضد هوفنهايم - الساعة 10:00 مساءً.

سلافيا براغا ضد فنربخشة - الساعة 10:00 مساءً.

إف سي إس بي ضد أولمبياكوس - الساعة 10:00 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت - الساعة 10:00 مساءً.

نيس ضد رينجرز - الساعة 10:00 مساءً.

توينتي ضد اتحاد سانت غيلواز - الساعة 10:00 مساءً.

توتنهام ضد روما - الساعة 10:00 مساءً.

جدول ترتيب الدوري الأوروبي 2024–2025

لاتسيو - (المباريات: 4 - الأهداف: 11 - النقاط: 12) أياكس - (المباريات: 4 - الأهداف: 13 - النقاط: 10) جالاتا سراي - (المباريات: 4 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) آينتراخت فرانكفورت - (المباريات: 4 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) أندرلخت - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) أتلتيك بلباو - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) توتنهام - (المباريات: 4 - الأهداف: 8 - النقاط: 9) إف سي إس بي - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 9) ليون - (المباريات: 4 - الأهداف: 8 - النقاط: 7) رينجرز - (المباريات: 4 - الأهداف: 8 - النقاط: 7) أولمبياكوس - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 7) بودو / جليمت - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) ميدتيلاند - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) فيرينتسفاروش - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 6) مانشستر يونايتد - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 6) فيكتوريا بلزن - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 6) أ.زد ألكمار - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 6) بيشكتاش - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 6) هوفنهايم - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) روما - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 5) فنربخشة - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) بورتو - (المباريات: 4 - الأهداف: 8 - النقاط: 4) سلافيا براغا - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) إي إف إلسبرغ - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 4) ريال سوسيداد - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) براجا - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) توينتي - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) مالمو - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) قراقباج إف كي - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) اتحاد سانت غيلواز - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 2) نيس - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 2) ر. ف. س - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 2) باوك - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 1) لودوجوريتس - (المباريات: 4 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) مكابي تل أبيب - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 0) دينامو كييف - (المباريات: 4 - الأهداف: 0 - النقاط: 0)

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