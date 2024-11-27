مواجهات نارية بختام الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا اليوم

جماهير الكرة حول العالم، تترقب استكمال مباريات الجولة الخامسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، والتي تختتم اليوم الأربعاء 27 نوفمبرالجاري .

وانطلقت مباريات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء وشهدت مواجهات نارية جاء في مقدمتها مواجهة مانشستر سيتي ضد فينورد، وأرسنال ضد سبورتنج لشبونة وتستكمل اليوم بقمة نارية تجمع ريال مدريد ضد ليفربول.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا

يأتي جدول مباريات اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا كالتالي..

سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).

شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).

موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).

أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).

بولونيا x ليل (10:00 مساء).

سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).

دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

ليفربول ضد ريال مدريد (10:00 مساء).

آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).

ريال مدريد ضد ليفربول

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات اليوم بالجولة الخامسة للبطولة ويأتي كالأتي..

1- إنتر ميلان -13

2- برشلونة - 12

3- ليفربول - 12

4-أتالانتا -11

5- ليفركوزن -10

6- موناكو -10

7- أرسنال - 10

8- سبورتينج لشبونة - 10

9- بريست -10

10- دورتموند -9

11- البايرن -9

12- أستون فيلا -9

13- أتلتيكو مدريد -9

14- ميلان - 9

15- مان سيتي - 8

16- يوفنتوس -7

17- ليل -7

18-سيلتك - 7

19- دينامو زغرب - 7

20- فيينورد - 7

21- ريال مدريد - 6

22- بنفيكا -6

23- كلوب بروج - 6

24- بي اس في - 5

25-شتوتجارت - 4

26- بي اس جي - 4

27- شاختار- 4

28- سبارتا براغ -4

29- جيرونا - 3

30- ريد بول سالزبورج - 3

31- بولونيا -1

32- لايبزيج - 0

33- شتورم جراتس - 0

34- سرفينا زفيزدا - 0

35- يونج بويز - 0

36- سلوفان براتيسلافا - 0

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