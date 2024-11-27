جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

تترقب جماهيرالكرة حول العالم جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول للبطولة في الموسم الجاري 2024-2025.

تشهد مباريات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء عدد من المواجهات القوية يأتي في مقدمتها قمة نارية بين ريال مدريد الإسباني و ليفربول الإنجليزي في مباراة لا تقبل القسمة علي اثنين لفرض الهيمنة علي الكرة الأوروبية.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات اليوم بالجولة الخامسة

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة ويأتي كالأتي..

1- إنتر ميلان -13

2- برشلونة - 12

3- ليفربول - 12

4-أتالانتا -11

5- ليفركوزن -10

6- موناكو -10

7- أرسنال - 10

8- سبورتينج لشبونة - 10

9- بريست -10

10- دورتموند -9

11- البايرن -9

12- أستون فيلا -9

13- أتلتيكو مدريد -9

14- ميلان - 9

15- مان سيتي - 8

16- يوفنتوس -7

17- ليل -7

18-سيلتك - 7

19- دينامو زغرب - 7

20- فيينورد - 7

21- ريال مدريد - 6

22- بنفيكا -6

23- كلوب بروج - 6

24- بي اس في - 5

25-شتوتجارت - 4

26- بي اس جي - 4

27- شاختار- 4

28- سبارتا براغ -4

29- جيرونا - 3

30- ريد بول سالزبورج - 3

31- بولونيا -1

32- لايبزيج - 0

33- شتورم جراتس - 0

34- سرفينا زفيزدا - 0

35- يونج بويز - 0

36- سلوفان براتيسلافا - 0

دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري بالجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا

يأتي جدول مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري كالتالي..

سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).

شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).

موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).

أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).

بولونيا x ليل (10:00 مساء).

سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).

دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).

ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).

آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).

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