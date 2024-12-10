مقتل العالم حمدي ندا يثير التكهنات حول إستهداف البنية العلمية لسوريا

أثار مقتل العالم السوري الكبير الدكتور حمدي إسماعيل ندا عاصفة من الحزن داخل مختلف الأوساط السورية والعربية كما أثار العديد من الكهنات حول ما إذا كات هناك إستهدافات للبنية العلمية السورية التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية .

من هو حمدي ندا

يعتبر الدكتور حمدي ندا أحد أبرز علماء الكمياء العضوية في سوريا والعالم العربي، وله العديد من الإسهامات العربية والدولية.

تفاصيل الوفاة

كشفت مصادر محلية سورية أنه تم العثور على الدكتور حمدي ندا مقتولا في منزله بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، فيما تشير تقارير إلى أن توقيت إرتكاب الجريمة قد يكون أختير إستغلالا لحالة الإنفلات الأمني الذي تعيشها سوريا، وتوضح التقارير أنه وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بالحادث إلا أنه جاء بالتزامن مع الهجمة الجوية الإسرائيلية على المنشآت العسكرية في سوريا، التي أسفرت عن تدميرها بمئات الغارات العنيفة.

ما أشبه اليوم بالبارحة

ويرى مراقبون أن مقتل الدكتور حمدي ندا يشبه ماحدث في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي له في عام 2003، حيث جري إستهداف العقول والعلماء العراقيين، الذين كان لهم دور حيويفي إثراء الحياة العلمية للعراق ، يبدو أن هذه السلسلة قد أوشكت بدأت بالفعل في سوريا .

ويرى المراقبون أن ما يجرى قد يكون بداية مرحلة فوضى وإغتيالات كبيرة تديرها أجهزة الإستخبارات العالمية أو بعض الجماعات المسلحة، ضد العقول والعلماء والخبراء، على غرار ما جرى في العراق.

سرق وثائق و محاولات تمرير مشروعات دولية .. ما الذي ينتظر سوريا

كما أشارت عدة مصادر أن معظم الوثائق السرية قد تعرضت للسرقة من الأفرع الأمنية ومراكز البحوث العلمية والقطع العسكرية في ريف دمشق بعد إنهيار النظام.

كما تم سرقة وتعطيل وتخريب السجلات السرية والكاميرات داخل سجن صيدنايا من قبل أشخاص مجهولين، وذلك في الليلة التي هرب فيها بشار الأسد من دمشق إلى قاعدة «حميميم» الجوية في ريف اللاذقية، ومن ثم إلى روسيا.

وتعيش سوريا حالة من الفراغ الأمني مع انهيار نظام الأسد، وهروب "بشار" إلى روسيا، في وقت تعمل بعض الأطراف الدولية منها "إسرائيل" على تمرير مشاريعها في سوريا من خلال قصف البنى التحتة العسكرية السورية، والتوسع في مناطق خط التماس في القنيطرة وجبل الشيخ.

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