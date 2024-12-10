والي مقاطعة هاتاي : حان الوقت لتوديع اللاجئين السوريين

أكد والي مقاطعة هاتاي التركية مصطفى ماساتلي، أنه جاري العمل على إحصاء المرشحين للعودة إلى سوريا من اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن أعدادهم ويستعرض الموجز تصريحاته وجانب من تحركات عدد من الدول تجاه اللاجئين السوريين في السطور التالية .

وداعاً بطريقة جميلة

و أضاف خلال تصريحات إعلامية : إعتباراً من الآن نقول للاجئين السوريين وداعاً بطريقة جميلة".

نعمل على تسهيل عودة السوريين

وأشار ماساتلي إلى أنه تم فتح معبر جديد كان مغلقا طيلة 11 عاماً، والآن لدينا 4 معابر مع سوريا تعمل مدار الساعة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين

نهدف إلى إنهاء حالة اللجوء السورية في البلاد

وأوضح أن عودة نحو 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم بعد أن فروا إلى تركيا خلال الحرب، هو أحد أبرز أهداف بلاده خلال الفترة المقبلة.

بدوره فقد أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء ، أن سوريا يجب أن يحكمها شعبها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

لبنان تفتح باب العودة الطوعية للسوريين

كما شهد معبر المصنع الواقع شرقي البقاع اللبنانية إقبال كبير ، بعد فتح لبنان باب العودة أمام اللاجئين السوريين، وذلك وسط تكثيف أمني مشدد لقوات الجيش اللبناني، وقوات الأمن العام والأمن الداخلي بهدف الإلتزام بالضوابط الخاصة بدخول وخروج السوريين من وإلى لبنان. وذلك نظراً للأعداد الكبيرة التي إستقبلتها لبنان على مدار السنوات الماضية والتي بلغت ما يقرب من مليوني لاجىء سوري.

دول تعلن إغلاق باب اللجوء أمام السوريين

وكانت سبعة دول من بينها الأردن، النمسا، ألمانيا، تركيا قد أعلنت عن غلق أبواب اللجوء أمام السوريين و العمل على تنظيم برامج على العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد .

مصر تسعى لإعادة السوريين بشكل آمن

وفي سياق متصل فقد أكدت الخارجية المصرية بياناً، الأحد، على دعمها لوحدة سوريا، وسلامة أراضيها مشددة على إستمرارها في التعاون مع الشركاء الدوليين على إعادة إعمار سوريا وتحقيق إستقرارها، والعمل على توفير سبل العودة الآمنة لكافة اللاجئين السوريين. الفصائل تدعو السوريين للعودة بدورها فقد دعت الفصائل المسلحة، في وقت سابق جميع السوريين المتواجدين في مختلف دول العالم إلى العودة إلى سوريا للمشاركة في بناء البلاد و التأكيد على وحدة وتلاحم الشعب السوري في تلك المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا.

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