أمير الكويت يشن هـجوما على إسرائـيل ويشيد بدور الوساطة لوقف حـرب غزة

افتتح أمير الكويت اليوم الأحد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت، ورحب بقادة الخليج في القمة الخليجية.

وتعقد القمة الخليجية في الكويت في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة وحساسة للغاية، وسط تطلعات لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، وترسيخ مسارات التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في المنطقة.

تفاصيل كلمة أمير الكويت خلال القمة الخليجية

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل كلمة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال القمة الخليجية التي تعقد اليوم الأحد، في الكويت.

القمة الخليجية

أمير الكويت يشيد بدور الوساطة لوقف الحـرب في غزة

أشاد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، بدور الوساطة الذي تقوم به كلًا من قطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية؛ في مفاوضات وقف إطلاق النـار في قطاع غزة، مستبشرًا خيرًا بوقف إطلاق النـار على الأراضي اللبنانية؛ مما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة.

وأدان أمير الكويت العـدوان الإسرائـيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبـادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ كافة قراراته ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النـار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.

أمير الكويت يدين العـدوان الإسرائـيلي علي الشعب الفلسطيني

وأضاف أمير الكويت:" نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة استشراء الاحتلال الإسرائـيلي، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، فها نحن نشهد ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتـلال الإسرائـيلي".

وأشار أمير الكويت إلى البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متطلعاً إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة دول المجلس، والارتقاء بمجالات التعاون".

أمير الكويت يؤكد دعمه لـ جهود السعودية في الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد أمير الكويت الدعم التام لكافة إسهامات دول مجلس التعاون الخليجي في استقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

قادة دول الخليج

وهيمن علي أعمال القمة الخليجية التي تعقد اليوم في دولة الكويت التطورات الدولية والإقليمية، لا سيما الحرب الإسرائـيلية في غزة، والتطورات في لبنان، وأمن البحر الأحمر، والأحداث الأخيرة في سوريا، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بدول المجلس، مثل الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية للدول الست.

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