بعد موقف أمير الكويت.. معلومات لا تعرفها عن صحراء الدهناء

صحراء الدهناء .. أثار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تفاعلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا مقطع فيديو له خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في قصر البيان.

وسلط النشطاء الضوء على قصة أمير الكويت وهو يصحح لرئيسة مشروع القمر الصناعي الوطني هالة الجسار بعد أن نطقت باسم “صحراء الدهناء” بشكل خاطئ.

صحراء الدهناء

بعد هذا الحدث تصدرت صحراء الدهناء، محركات البحث، لذلك يقدم لكم موقع الموجز، كل ما تريد معرفته عن صحراء الدهناء.

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ماهي صحراء الدهناء

تُعرف إحدى أشهر صحاري الكثبان الرملية المحيطة بالرياض ، عاصمة المملكة العربية السعودية، باسم صحراء الدهناء، فهذه الصحراء عبارة عن قوس كبير من التضاريس الرملية الحمراء، يمتد حوالي 1300 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، ويربط بين أكبر صحاري شبه الجزيرة العربية، من الحافة الشمالية الشرقية لصحراء النفود الكبير إلى الحدود الشمالية الغربية للربع الخالي .

صحراء الدهناء تتكون من سلاسل من الكثبان الرملية المنتشرة بشكل جانبي والتي تسمى بالعروق، وهي حمراء اللون في الغالب لأن الرمال تحتوي على أكاسيد الحديد.

أين تقع صحراء الدهناء

تقع كثبان الدهناء على بعد 80 كيلو مترًا شرق مدينة الرياض على طول طريق الدمام السريع، ويبلغ ارتفاعها حوالي 30 مترًا، على الرغم من أن جزءًا من صحراء الدهناء الذي يقع على بعد 200 كيلومتر شمال الرياض يستضيف بعضًا من أروع الكثبان الرملية في منطقة الرياض. في الواقع، على طول سلاسل (عروق) عريق السير الأسواط، وعريق السير الغربي، وعرق الكناصية، توجد كثبان رملية ضخمة على شكل نجمة يصل ارتفاعها إلى 100 متر. وحقيقة أن هذه الكثبان تقف في سهل مسطح تؤكد أشكالها الضخمة الشبيهة بالجبال.

كيف تمتد صحراء الدهناء؟

يضمن لك الصعود إلى قمة أحد هذه الكثبان العملاقة الاستمتاع بواحدة من أكثر المناظر الخلابة التي يمكنك أن تحظى بها على صحراء الكثبان الرملية. والواقع أنه من قمة أحد الكثبان النجمية يمكن الاستمتاع بمشاهدة الكثبان الرملية الأخرى الشبيهة بالجبال في السهل المحيط.

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بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، توفر كثبان ستار بعضًا من أفضل مسارات القيادة على الرمال مع كل أنواع الصعوبات من المسار الرملي السهل إلى الجبال الرملية التي لا يمكن عبورها.

وبفضل المسارات التي أنشأها البدو المحليون، أصبح التقدم على طول سلاسل كثبان ستار سهلًا نسبيًا، ولكن بمجرد الانخراط في أحد "الممرات" بين سلسلتين من الكثبان، فإن الطريقة الوحيدة لتغيير الاتجاه هي العودة إلى المسارات السابقة.

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