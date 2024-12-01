تداعيات الغـارة الجوية التي شنها الجيش الإسرائـيلي علي وسط وجنوب قطاع غزة

واصل الجيش الإسرائـيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق وشن غـاراته العـنيفة علي قطاع غزة حيث استهدفت غـارة جوية صباح اليوم الأحد، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأدت الغـارة الجوية التي شنها الجيش الإسرئـيلي علي وسط وجنوب قطاع غزة في مقتل 7 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون.

تداعيات الغـارة الجوية علي قطاع غزة

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات الغـارة الجوية التي شنها الجيش الإسرئـيلي علي وسط وجنوب قطاع غزة والحصيلة النهائية للإصابات والشهداء.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن طفلين استشهدا، وآخرين أصيبوا في قصـف الاحـتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط بئر19 جنوب غربي مواصي خان يونس.

قطاع غزة

وأضافت الوكالة أن 4 مواطنين استشهدوا في قصـف لـ الجيش الإسرائـيلي علي مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، حيث يحاول المواطنون الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد توغل آليات الاحـتلال في المدينة الوصول إلى أنقاضها، لعلهم يستطيعون جلب ما تبقى من طعام، أو ملابس شتوية، فبعضهم ينجح في العودة إلى الخيام على أطراف المدينة، والبعض الآخر تقتله آلة الحـرب والدمار.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد مواطن جراء قصـف الاحـتلال منزلاً في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصـف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصـار خانق لـ قطاع غزة وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكـارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كـارثة إنسانية وتـدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

415 ألف نازح في قطاع غزة يعيشون في مباني وكالة أونروا

من ناحية آخري، قالت وكالة أونروا إن أكثر من 415 ألف نازح في قطاع غزة يحتمون الآن في مباني مدارس الوكالة ومئات الآلاف الآخرين في ظروف أسوأ داخل ملاجئ مؤقتة.

الجيش الإسرئـيلي يستهدف موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن

وكان الجيش الإسرائـيلي قد شن غـارة جوية عنـيفة، أمس السبت، علي تجمع للمواطنين أثناء تسلم المساعدات من سيارة تابعة لـ منظمة وورلد سنترال كيتشن في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الأقصى الفلسطينية بسقوط سبعة شـهداء في قصـف إسرائـيلي لتجمع للمواطنين لتسلم المساعدات في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس الواقعة في جنوب غزة.

قطاع غزة

وكشف المركز الفلسطيني للإعلام باستـشهاد ثلاثة من موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن، في قصـف إسرائـيلي على سيارة تابعة للمنظمة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

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