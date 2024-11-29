الأونروا: إسرائيل رفضت 91 محاولة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة

إسرائيل تعرقل المساعدات الإنسانية شمال غزة.. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان لها، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض 82 محاولة من أصل 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لإيصال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة، خلال الفترة من 6 أكتوبر وحتى 25 نوفمبر، كما أعاق الاحتلال 9 محاولات أخرى لتوصيل المساعدات، ويكشف الموجز تفاصيل اكثر.

الأوضاع الإنسانية في شمال غزة تتفاقم

وأكدت الأونروا أن حوالي 65 إلى 75 ألف شخص في شمال القطاع يعانون أوضاعًا إنسانية متدهورة، في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي مستمر،

وأوضحت الوكالة أن مناطق مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون تُمنع من تلقي المساعدات الإنسانية منذ أسابيع، مشيرة إلى أن الوضع هناك "يتجاوز حدود البؤس".

الشتاء يزيد من معاناة النازحين

وأشارت الوكالة إلى أن الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة الماضية فاقمت معاناة آلاف العائلات النازحة، ويواجه هؤلاء البرد القارس دون أي وسائل حماية مثل البطانيات أو الملاجئ، مما يزيد من سوء الأوضاع المعيشية.

محاولات متكررة لتمرير المساعدات

وخلال الفترة المذكورة، قامت الأمم المتحدة بـ 91 محاولة لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة شمال القطاع، لكن الاحتلال منع الغالبية العظمى منها، وفي ظل هذا الوضع، طالبت الأونروا بضرورة السماح بإدخال المساعدات بشكل عاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين المحاصرين.

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