تقرير بريطاني: لا سلام في الشرق الأوسط دون وقف إطلاق النار في غزة

قطاع غزة.. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم، عن حلول تحقيق السلام في الشرق الأوسط والذي يتطلب عدد من الشروط الواجب توافرها لإحلال السلا.

وبناءً على ذلك، الموجز ينشر ما جاء في تقرير صحيفة الجارديان عن قطاع غزة، إذ أشار التقرير البريطاني إلى أن حلول تستند إلى الآتي:

تقرير صحيفة الجارديان عن قطاع غزة

أولاً وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

ثانيًا: الأوضاع في غزة أصبحت كارثية مع تجاوز عدد الشهداء 44 ألف شخص، وسط غياب أي أفق للحل أو بوادر للسلام، واستمرار القصف والتدمير في جميع أنحاء القطاع، ولهذا وجب وقف إطلاق النار بشكل فوري

اتفاق لبنان.. نجاح محدود لا يشمل الفلسطينيين

وأشارت الصحيفة في تقريرها أيضًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، يُعد نجاحاً للمدنيين اللبنانيين بعد معاناة استمرت نحو 14 شهراً، شهدت استشهاد حوالي 4 آلاف شخص وتشريد مئات الآلاف.

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن هذا الاتفاق يُمثل نجاحاً محدوداً للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، بعد فشل عدة جولات دبلوماسية، وأكدت أن الاتفاق جاء بشروط تخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون أن يقدم أي أمل يُذكر للفلسطينيين.

تحذيرات من "صمت المقابر"

أضافت الجارديان أن منطقة الشرق الأوسط تقف حالياً على حافة الهاوية، مشددة على ضرورة أن تتضمن أي صفقة سلام دائمة وقف إطلاق النار في غزة، وتهيئة ظروف واقعية لإنشاء دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء والاستمرارية.

وحذرت الصحيفة من أن تحقيق السلام لا يعني "صمت المقابر"، وإنما يستوجب عدالة واستقراراً حقيقياً في المنطقة.

نتنياهو ومصلحة إطالة الصراع في قطاع غزة

وفيما يتعلق بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت الصحيفة أنه غير معني بتحقيق السلام، بل يركز على التهرب من محاكمات الفساد وضمان بقائه في السلطة، خاصة في ظل الأزمات السياسية التي تفاقمت بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

وترى الصحيفة أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد حالة الطوارئ الوطنية بدلاً من معالجة الأوضاع. كما أنه يستمر في تقديم التنازلات لأعضاء حكومته اليمينيين المتطرفين الذين يطمحون إلى بناء مستوطنات جديدة في غزة بعد تهجير سكانها الفلسطينيين.

العلم الفلسطيني

السلام مرتبط بعدالة القضية الفلسطينية

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالتأكيد على أن أي محاولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة.

وأوضحت أن استمرار السياسات الحالية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ما يعمق الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة.

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