أردوغان يعرض المساعدة لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، علي اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

وينشر “الموجز” رد فعل أردوغان علي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كما سنوضح المقترح الذي تقدم به لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أردوغان يعلق علي وقف إطلاق النار في لبنان

أعرب أردوغان، منذ قليل، عن سعادته بوقف إطلاق النار في لبنان، قائلًا: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء".

أردوغان

أردوغان يعرض المساعدة لوقف إطلاق النار في غزة

وقال أردوغان، خلال حديثه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "مستعدون لتقديم أي مساعدة مطلوبة لـ وقف إطلاق النار في قطاع غزة أيضًا".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة ترحب بتوصل إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لـ وقف لإطلاق النار في لبنان، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لدفع ثمن الضربات العسكرية الجنوب اللبناني.

أنقرة تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن

وقالت الخارجية التركية: "من الضروري أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للامتثال الكامل لوقف إطلاق النار وتقديم تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في لبنان".

وأضافت الخارجية التركية أن "أنقرة مستعدة لدعم جهود السلام في لبنان، متابعة أنه يجب أيضًا إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

وأعربت الوزارة التركية عن أملها في أن تكون الهدنة في لبنان دائمة.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، في الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي للبنان، والثانية فجرًا بتوقيت جرينتش.

وساد الهدوء على الضاحية الجنوبية في بيروت، مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد ليلة دامية من الغارات الإسرائيلية.

أردوغان يقطع العلاقات مع إسرائيل

وجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صفعة كبري لـ إسرائيل، يوم الأربعاء، الموافق13 نوفمبر 2024 ، بعد إعلانه قطع العلاقات بشكل نهائي مع الكيان الصهيوني.

وأعلن أردوغان، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، قائلًا: "نحن، كدولة وحكومة في الجمهورية التركية، قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل، والآن ليس لدينا أي علاقات معها".

وأضاف أردوغان أن أنقرة لن تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتطوير التعاون أو إعادة العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.

وتابع أردوغان: "إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها والوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوءً يوميًا".

العدوان الإسرائيلي علي غزة

واصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر والجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ418 للعدوان على القطاع.

وارتفع عدد شهداء قصف مدرسة تابعة بمدينة غزة من قبل طيران الاحتلال إلى 8 شهداء، كما استشهد 4 فلسطينيين، فيما أصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

قطاع غزة

وفي شمال قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية، بينما حاصر جيش الاحتلال مدرسة عوني الحرثاني على دوار الشيخ زايد.

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