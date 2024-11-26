إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان.. تفاصيل وأحداث الصراع الأخير

موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار.. أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على وقف إطلاق النار في لبنان بعد صراع دامٍ استمر منذ أكتوبر الماضي، القرار جاء بعد تصاعد التوترات والهجمات المتبادلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن وكالة “رويترز”، ويستعرض الموجز تفاصيل القرار.

تصاعد الهجمات بين إسرائيل وحزب الله

شهدت الفترة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في المواجهات بين الطرفين، حيث نفذت إسرائيل سلسلة من العمليات التي تضمنت اغتيالات وعمليات استهداف. من بين أبرز الأحداث اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بالإضافة إلى استخدام أجهزة متفجرة حديثة.

حزب الله يرد بعمليات نوعية

ردًا على التصعيد الإسرائيلي، شن حزب الله عمليات عسكرية عدة استهدفت مواقع إسرائيلية، ومن بين أبرز العمليات التي أعلن عنها استهداف معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة نهاريا، في سابقة لعمليات الحزب.

وقف إطلاق النار في لبنان

إسرائيل تصعد هجماتها في بيروت

قبل ساعات من الإعلان عن وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات عنيفة استهدفت مناطق في بيروت، بما في ذلك مناطق تجارية مزدحمة قرب الجامعة الأمريكية، ورافق ذلك أوامر إخلاء من المناطق المستهدفة، وفقًا لتقارير شبكة "CNN" الأمريكية.

آراء الخبراء حول وقف إطلاق النار

خبراء عسكريون أكدوا أن إسرائيل تسعى لتحقيق مكاسب ميدانية قبل تنفيذ وقف إطلاق النار. في المقابل، أشار آخرون إلى أن الواقع الميداني أجبر إسرائيل على قبول التسوية مع لبنان.

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