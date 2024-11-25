بعد صدور مذكرة إعتقاله.. أين ستكون أول وجهة خارجية لجالانت؟

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد بأن يوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، سيقوم قريبًا بزيارة إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين هناك.

هذه الزيارة تأتي بعد صدور مذكرة اعتقال بحق جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أيضًا مذكرة مماثلة بحق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وينشر الموجز التفاصيل.

مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وجالانت

في يوم الخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وجالانت على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهو ما يشمل استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد والأعمال اللاإنسانية، التي تُضاف إلى سلسلة من الاتهامات ضد المسؤولين الإسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة لما يزيد عن 100 دولة، وهو ما يعزز من أهمية هذه القرارات، خاصة في وقت يعزز الاحتلال علاقاته مع عدد من هذه الدول.

رد فعل بايدن على قرارات المحكمة الجنائية الدولية

في أعقاب قرار المحكمة، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا قال فيه: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: مهما كانت الأدلة التي تقدمها المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكننا مقارنة تصرفات حماس بإسرائيل.. سنظل دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

تصعيد عسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت

في تطور آخر، شنّت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأصدرت أوامر إخلاء شملت 10 مبان في المنطقة.

هذا التصعيد العسكري يأتي في وقت حساس حيث تشهد المنطقة توترات متزايدة بين حزب الله وإسرائيل.

حزب الله يهدد بتبادل القصف مع تل أبيب

وفي رد على الغارات، نشر حزب الله اللبناني مساء اليوم الأحد تحذيرًا من أمينه العام نعيم قاسم، الذي أكد أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب.

ويأتي هذا التحذير تزامنًا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب الله على إسرائيل، حيث نشر الإعلام الحربي للحزب صورة تُظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل، مع إشارات إلى مناطق إسرائيلية بما فيها تل أبيب، وتحت الصورة كتب الإعلام الحربي: "بيروت يقابلها تل أبيب".

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