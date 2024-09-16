تقارير: نتنياهو يخطط لإقالة وزير الدفاع جالانت والسبب لبنان

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت واستبداله بجدعون ساعر، زعيم حزب اليمين القومي، هذه الخطوة تأتي وسط تزايد التوترات على الحدود اللبنانية مع حزب الله.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأناضول، برزت الخلافات بين نتنياهو وجالانت حول كيفية التعامل مع التصعيد المستمر على الحدود مع لبنان، ويوضح الموجز التفاصيل.

في حين يدعو جالانت إلى استخدام الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر، يبدو أن نتنياهو يميل نحو إطلاق حملة عسكرية واسعة.

من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن هناك مفاوضات جارية بين فريق نتنياهو وساعر للاتفاق على تعيين الأخير وزيرًا للدفاع، ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، وفقًا لمصادر في حزب الليكود.

ساعر، الذي كان سابقًا عضوًا بارزًا في حزب الليكود، أسس حزبه الخاص بعد انفصاله عن نتنياهو في عام 2020، وعاد مؤخرًا ليصبح أحد الشخصيات المؤثرة في الساحة السياسية الإسرائيلية.

بن غفير يدعو لإقالة جالانت

من ناحية أخرى، تعرض جالانت لانتقادات من حلفاء نتنياهو، بمن فيهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، الذي دعا بشكل علني إلى إقالة جالانت.

بن غفير كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أدعو نتنياهو إلى إقالة جالانت فورًا، يجب اتخاذ قرار حاسم بشأن الشمال، وجالانت ليس الشخص المناسب لقيادته".

إذا تم تعيين ساعر في الحكومة الإسرائيلية، فقد يشير ذلك إلى تغيير في النهج الاستراتيجي تجاه الصراعات في لبنان وغزة.

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ترقب صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت من المحكمة الجنائية الدولية