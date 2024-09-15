هل أصيب ترامب؟..إطلاق نار بمحيط إقامة المرشح الرئاسي

أعلنت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه تم تأمينه بعد حادث إطلاق نار وقع في محيط مكان إقامته، ويوضح الموجز التفاصيل.

وأكدت الحملة الانتخابية في بيان أن ترامب في حالة جيدة ولم يتعرض لأي خطر بعد وقوع الحادث بالقرب من موقع تواجده.

وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كان ترامب موجودًا يوم الأحد في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع منتجع مارالاجو الخاص به.

وكشفت وسائل إعلام أميركية أن شخصين تبادلا إطلاق النار بالقرب من نادي الجولف التابع لترامب، وأكدت التقارير أنه لم يكن في خطر مباشر.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن أن شرطة مقاطعة مارتن تمكنت من، إلقاء القبض على المشتبه فيه بإطلاق النار قرب محيط تواجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي وصفته بأنه رجل أبيض.

ومن ناحية أخري قالت الخدمة السرية على قناة X إنها تعمل مع مكتب عمدة، مقاطعة بالم بيتش للتحقيق في حادثة وقائية تتعلق بترامب، وقالت الخدمة السرية إن الحادث وقع قبل الساعة الثانية ظهرًا بقليل.

تعليق ترامب على إطلاق نار قرب إقامته

وفي تعليق على الحادث، نشر دونالد ترامب الابن عبر منصة "إكس" أن السلطات عثرت على سلاح من طراز "إيه-كيه 47" مخبأً بين الشجيرات، مشيرًا إلى اعتقال المشتبه به.

يُذكر أنه قبل نحو شهرين، نجا ترامب من محاولة اغتيال خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا، حيث أصيب بخدش في أذنه إثر إطلاق نار. تلك الحادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الأميركية.

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